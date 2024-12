Wie viel geben Anna-Maria und Bushido für Geschenke aus?

Weihnachten steht vor der Tür und stellt auch die Promis vor die altbekannte Frage, wie viel Geld sie für die Präsente ausgeben wollen. In ihrer Instagram-Story beantwortet Anna-Maria Ferchichi (43) nun die neugierigen Fragen ihrer Fans und verrät, ob sie und ihr Mann Bushido (46) sich für ihre sieben gemeinsamen Kinder und den Sohn aus Anna-Marias früherer Beziehung ein festes Geldlimit für die Geschenke gesetzt haben. "Um ehrlich zu sein, haben wir dafür kein Budget. In manchen Jahren war es viel, in anderen weniger. Dieses Jahr habe ich noch keine Ahnung, was wir schenken", gesteht die Influencerin ehrlich.

Doch auch wenn sie bei den Geschenken für ihre Rasselbande derzeit offenbar noch im Dunkeln tappt, weiß sie ganz genau, worauf sie sich während der Festtage am meisten freut. "Die Kinder glücklich zu sehen, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, wird mir jedes Mal bewusst, wie wunderschön eine große Familie ist", erklärt sie glücklich und ergänzt: "Leckeres Essen, guter Wein, schöne Musik. Gemütlichkeit."

Auch wie das Weihnachtsfest bei der Familie des Rappers abläuft, verrät Anna-Maria: "Vormittags [...] helfen die Kinder, die Tische zu schmücken. Danach in die Kirche. Essen, Bescherung und danach alle zusammen einen Weihnachtsfilm gucken." Das weihnachtliche Wetter vermissen die Dubai-Auswanderer dabei nicht. "Ich hatte in zwölf Jahren Berlin nicht ein weißes Weihnachten", betont die Content Creatorin.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

