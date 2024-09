Gigi Hadid und Zayn Malik widmen Khai süße Geburtstagsposts

Gigi Hadid (29) und Zayn Maliks (31) Tochter Khai (4) feierte am Donnerstag bereits ihren vierten Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags widmen ihr ihre berühmten Eltern liebevolle Beiträge im Netz. Sowohl der ehemalige One Direction-Sänger als auch das Model kommen aus dem Schwärmen von ihrem Mädchen gar nicht mehr heraus. "Ich liebe dich mehr als Worte es mir erlauben, auszudrücken und ich bin mehr als stolz, dich meine Tochter nennen zu dürfen", lauten Zayns rührende Worte zu einem Schnappschuss von sich mit Khai auf Instagram, welchen er hinzufügt: "Ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich an deiner Seite verbringen darf, während du zu der unglaublichen Person wirst, von der ich weiß, dass du sie bereits bist."

Auch Gigi gibt ihrem Mini-Me unter einer Bilderreihe auf ihrem Instagram-Profil herzerwärmende Zeilen mit auf den Weg. "Khai – es ist mir die größte Freude und der Stolz meines Lebens, deine Mama zu sein. Danke für die vier besten Jahre meines Lebens", heißt es unter dem Social-Media-Beitrag. In der Slideshow des Victoria's Secret-Engels sind unter anderem Einblicke in Khais Party zu sehen: Die Feier der Vierjährigen stand ganz unter dem Motto Star Wars. So bekam Khai eine rosafarbene Torte mit grünen Akzenten und einer Figur des Star-Wars-Charakters Yoda oben drauf. Ein weiteres Foto zeigt ein Schriftstück, auf dem Gigi zum ersten Mal den Nachnamen ihres Nachwuchses offenlegt, was ihrer aufmerksamen Community nicht entgangen ist. "Khai Malik? Ich könnte heulen, so süß ist das", kommentiert ein gerührter Follower.

Etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter gaben Zayn und Gigi ihre Trennung bekannt. Nichtsdestotrotz zieht das einstige Paar in Sachen Elternsein an einem Strang. Im vergangenen Jahr verriet Gigi in einem Interview mit The Sunday Times, wie gut das Co-Parenting bei ihr und ihrem Ex-Partner klappt. "Das Glück des Kindes sollte immer im Vordergrund stehen", stellte die 29-Jährige klar und ergänzte: "Dass sie mit beiden Elternteilen zusammen sein kann, macht mich sehr glücklich."

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Tochter Khai im September 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

