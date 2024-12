Ariana Grande plant in naher Zukunft keine Tourneen mehr

Ariana Grande (31) hat die Hoffnungen ihrer Fans auf eine baldige Tour zerschlagen. Gegenüber Variety erklärte die Sängerin und Schauspielerin, dass sie in den kommenden Jahren keine größeren Konzerte oder Tourneen plane. Gerüchte, die darauf hindeuteten, dass Ariana 2025 auf die Bühne zurückkehren könnte, entkräftete sie entschieden. "Ich bin so dankbar für die Schauspielerei und denke, dass meine Fans wissen, dass Musik und Auftritte immer ein Teil meines Lebens bleiben werden, aber ich sehe das momentan nicht in naher Zukunft", sagte die 31-Jährige.

Stattdessen wolle sich Ariana weiterhin der Schauspielerei widmen und dabei neue künstlerische Ausdrucksformen erforschen. Der Dreh des Films Wicked habe ihr ein Gefühl von Zuhause vermittelt, und sie äußerte sich dankbar für die Unterstützung ihrer Fans während dieser Reise. "Ich bin so dankbar für das Verständnis meiner Fans und die Art und Weise, wie wir zusammen während des 'Wicked'-Projekts gewachsen sind", betonte sie. Dennoch stellte Ariana klar, dass die Musik weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen werde, auch wenn das aktuell nicht im Fokus stehe.

Ariana macht seit ihrem Durchbruch als Sängerin immer wieder Schlagzeilen. Schon als junge Schauspielerin wurde sie durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt, bevor sie mit Hits wie "Problem" und "Thank U, Next" die Charts stürmte. Seitdem hat die Musikerin ihre Fangemeinde weltweit begeistert und dabei mehrere Auszeichnungen gesammelt. Ihre Zeit bei "Wicked" scheint ein neues Kapitel in ihrem künstlerischen Werdegang aufzuschlagen.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

