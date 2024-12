Brittany Mahomes kuschelt mit Kindern im süßen Partnerlook

Das Weihnachtsfest wird im Hause Mahomes groß zelebriert. In ihrer Instagram-Story steckt Brittany Mahomes (29) ihre Fans mit ihrer weihnachtlichen Vorfreude an. Sie postet ein paar niedliche Fotos mit ihren beiden Kindern Bronze (2) und Sterling (3). Darauf kuscheln die drei auf dem Sofa und verzücken in den gleichen Pyjamas mit einem kultigen Grinch-Aufdruck. Offenbar wurde Weihnachten bei der Ehefrau von NFL-Star Patrick Mahomes (29) und ihren Kindern schon ein paar Tage früher gefeiert – denn bei einer gemütlichen Party für den Nachwuchs gab es Kekse und auch schon die ersten Geschenke. "Sie haben ihre Weihnachtsfeier geliebt", schreibt Brittany zu ihren Fotos.

Die festlichste Zeit des Jahres genossen Brittany und Patrick schon zuvor mit allerlei passenden Aktivitäten. Unter anderem besuchte das Paar zusammen mit seinen Sprösslingen eine Schlittschuhbahn. Dort machten die beiden Kinder ihre ersten wackligen Versuche auf Kufen, unterstützt von ihren Eltern. Aber auch der Football-Profi und die ehemalige Fußballspielerin machten eine gute Figur auf dem Eis. Zeit für Zweisamkeit musste ebenfalls sein. Kurz nach dem Besuch beim Eislaufen postete Brittany Bilder von sich und Patrick vor weihnachtlicher Kulisse bei einem romantischen Date.

Für die kleine Familie ist es in diesem Jahr sicherlich ein besonderes Fest, denn das kommende Weihnachten werden sie nicht mehr zu viert, sondern zu fünft sein. Aktuell erwartet Brittany nämlich ihr drittes Kind. Im Sommer verkündete sie ihre Schwangerschaft und nur wenige Wochen später folgte die große Gender-Reveal-Party. Im Netz zeigte die 28-Jährige den Moment, in dem Sterling und Bronze an einem großen Tic-Tac-Toe-Spiel drehen durften. Als dreimal das rosa X erschien, stieg Rauch in derselben Farbe auf. Die Botschaft war eindeutig: Patrick und Brittany erwarten ein zweites Mädchen.

Instagram / brittanylynne Bronze und Sterling Mahomes im Dezember 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

