Ein Tag als Mann: Das würde Influencerin Julia Beautx machen

Social-Media-Star Julia Beautx (25), mit bürgerlichem Namen Julia Willecke, wird im Weihnachtsspecial von "Let's Dance" am 20. Dezember 2024 zu sehen sein. Im Vorfeld sorgte sie nun in einem Interview zu der RTL-Tanzshow für Schmunzeln. Auf die pikante Frage, was sie machen würde, wenn sie für einen Tag ein Mann wäre, lautete ihre ehrliche Antwort: "Also, ich würde auf jeden Fall meinen unteren Bereich untersuchen ... gründlich."

Julia bewies bereits im letzten Jahr bei ihrer Teilnahme an "Let's Dance" großes Talent und belegte gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (36) einen beeindruckenden zweiten Platz. Trotz ihres Erfolgs auf dem Tanzparkett scheint sich Julia auf anderem Terrain noch sicherer zu fühlen: in den sozialen Medien. Ihren Millionen Followern auf YouTube und Instagram gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. "Ich glaube, dass die Leute mich als normale Freundin sehen", erklärte sie im RTL-Interview und fügte hinzu: "Ich zeige, was mich so interessiert und bin immer ehrlich." Eben diese Authentizität macht Julia bei ihren Fans so beliebt. Ihre offene und schlagfertige Art, die zuletzt auch in ihrem "Let's Dance"-Interview deutlich wurde, kommt in der Community bestens an.

Bekannt wurde Julia ursprünglich durch ihren Erfolg auf YouTube, wo sie vor allem mit DIY-Videos und Lifestyle-Themen durchstartete. Seit Juli 2022 veröffentlicht sie gemeinsam mit dem YouTuber Joey’s Jungle (29) den wöchentlichen Podcast "Die Nervigen". Erfolg als Schauspielerin feierte Julia mit der siebenteiligen ZDF-Dramaserie "Gestern waren wir noch Kinder", in der sie ihre erste Hauptrolle übernahm. Zuletzt machte sie mit ihrer Teilnahme an der vierten Staffel von "7 vs. Wild" auf sich aufmerksam.

RTL Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

Getty Images Influencerin Julia Beautx im Dezember 2023

