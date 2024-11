Nicole Kidman klärt ikonisches "Scheidungsfeier"-Foto auf

Nicole Kidman (57) hat nun endlich das langjährige Missverständnis um ein berühmtes Foto aufgeklärt, auf dem sie scheinbar ihre Scheidung von Tom Cruise (62) feiert. Auf dem Bild ist Nicole zu sehen, wie sie mit ausgebreiteten Armen über die Straße geht, was viele als Ausdruck ihrer Erleichterung über das Ende ihrer Ehe interpretierten. In einem Interview mit dem britischen Magazin GQ stellte die Schauspielerin jedoch klar, dass das Foto nicht zeigt, was alle denken. "Das war nicht ich; das war aus einem Film, das war nicht das echte Leben", erklärte sie und beendete damit die Gerüchte um die vermeintliche "Scheidungsfeier".

Das besagte Foto entstand um das Jahr 2001, als ihre Ehe mit dem Hollywood-Schauspieler offiziell geschieden wurde. Seit Jahren glauben Fans und Medien, dass Nicole ihre Freiheit nach der zehnjährigen Ehe mit Tom feierte. Doch die Wahrheit sieht anders aus: "Ich kenne dieses Bild!", sagte sie und betonte, dass es sich bei der Aufnahme um eine Filmszene handelt. Sie bezog sich auch auf ein weiteres bekanntes Bild von sich, auf dem sie auf eigentümliche Weise klatscht. "Ich hatte einen massiven, schweren, geliehenen Ring an und es tat wirklich weh. Ich hatte Angst, den Schmuck zu beschädigen", erklärte Nicole schmunzelnd. Sie möchte damit deutlich machen, dass hinter solchen Bildern oft mehr steckt, als man auf den ersten Blick erkennt.

Nicole und Tom hatten sich 1990 am Set des Films "Days of Thunder" kennengelernt und heirateten noch im selben Jahr. Während ihrer Ehe adoptierten sie zwei Kinder, Isabella und Connor, und galten als eines der Traumpaare Hollywoods. Nach der Scheidung setzte Nicole ihre erfolgreiche Karriere fort und erhielt für ihre Rolle in "Moulin Rouge!" 2002 ihre erste Oscar-Nominierung. 2006 fand sie in dem Country-Sänger Keith Urban (57) ihr neues Glück und heiratete erneut. Zusammen haben sie zwei Töchter, Sunday Rose und Faith Margaret. Trotz der Höhen und Tiefen in ihrem Leben zeigt Nicole immer wieder, dass sie mit Stärke und Humor allen Herausforderungen begegnet.

Getty Images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den AFI Life Achievement Awards 2024

