Jannik Kontalis überlegt, Schmuck von Ex Gerda zu verlosen

Zwischen Gerda Lewis (32) und Jannik Kontalis ist seit November alles aus und vorbei – und das wohl für immer. Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat ihrem Ex bereits seine Wertgegenstände verpackt in einem Karton zurückgegeben. Auch von einstigen Geschenken hat sich die Influencerin dabei getrennt: Jannik präsentiert jetzt in seiner Instagram-Story zwei Schmuckstücke seiner Verflossenen und fragt seine Follower ratlos: "Was soll ich jetzt damit machen? Also, ich kann das ja nicht in den Müll schmeißen. Soll ich's verlosen?" Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat merkt zudem noch an, dass die Sachen "ja auch echt teuer" waren.

Jannik scheint seiner Ex-Freundin keine Träne nachzuweinen. Vor wenigen Tagen wollte ein Instagram-User von ihm wissen, ob er Gerda denn noch liebe. "Nein", antwortete der Nordrhein-Westfale bestimmt und erklärte: "Mir ging es danach schnell wieder gut, weil ich mir einfach bewusst darüber geworden bin, dass ich nie wieder in diese Beziehung zurückwill und es absolut keinen Sinn für mich macht, da lange zu trauern."

Seit geraumer Zeit brodelt zudem die Gerüchteküche um Jannik und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31): Zahlreiche Instagram-Storys deuten darauf hin, dass das einstige Liebespaar wieder zueinander gefunden hat. Auch ein neuer Clip des Reality-TV-Stars lässt das vermuten: Am Ende eines Videos von Jannik läuft eine dunkelhaarige Frau auf ihn zu und umarmt ihn – optisch erinnert diese stark an Yeliz.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Action Press Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Anzeige