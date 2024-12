Jeff Bezos' 600-Millionen-Hochzeit soll nächste Woche sein

Jeff Bezos (60) und Lauren Sánchez (55) werden am Wochenende nach Weihnachten den Bund fürs Leben schließen. Das glamouröse Paar plant laut Insider-Informationen eine spektakuläre, mehrere Tage andauernde Feier im Skiort Aspen, Colorado. Am Samstag, den 28. Dezember, soll die Trauung an einem noch geheimen Ort stattfinden. Gerüchten zufolge könnte dies die Dunbar Ranch des Schauspielers Kevin Costner (69) sein. Bereits Tage zuvor sollen hochkarätige Gäste wie Leonardo DiCaprio (50) und Kris Jenner (69) in luxuriösen Unterkünften wie dem St. Regis Hotel oder privaten Villen einchecken. Auch ein exklusives Event im Sushi-Restaurant Matsuhisa steht auf dem Plan, das für die Feier komplett reserviert wurde.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen unter strenger Geheimhaltung. Seit der Verlobung des Paares im Mai 2023 auf Jeffs Superyacht ist kaum etwas an die Öffentlichkeit gedrungen. Allerdings ließ Lauren im November in der US-Show "Today" durchblicken, dass sie ihr Brautkleid bereits ausgesucht habe und von der Hochzeit "sehr begeistert" sei. In stiltypischer Aspen-Manier könnten die Feierlichkeiten unter einem rustikal-luxuriösen Motto stehen, ergänzt durch Aktivitäten wie Skifahren oder Wandern. Hochzeitsplaner vermuten zudem, dass es möglicherweise einen westlichen Touch mit Cowboy-Hüten geben könnte, da die beiden Fans des Ladens Kemosabe sind, der für kundenspezifische Accessoires bekannt ist.

Der Gründer von Amazon und die ehemalige TV-Moderatorin sind seit 2019 ein Paar und oft Thema großer Schlagzeilen. Die hochkarätige Hochzeit könnte gut zur bisherigen Beziehung passen, die Luxus und persönliche Momente vereint. Lauren zeigte zuletzt in Interviews immer wieder ihre bodenständige Seite und schwärmte von der Zeit, die sie mit Jeff verbringt. Gleichzeitig stehen die beiden durch ihren Lebensstil für Extravaganz – Laurens beeindruckender 30-Karat-Diamantring spricht ebenso für sich wie die gemeinsame Vogue-Fotostrecke, die das Paar in schlichter, aber durchdacht inszenierter Cowboy-Optik zeigte. Fans und Beobachter dürfen gespannt sein, wie sich diese Gegensätze in ihrer Hochzeit widerspiegeln werden.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

