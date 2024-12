Kate Cassidy ehrt Liam Payne wohl mit Engelsflügel-Tattoo

Vor wenigen Monaten starb Liam Payne (✝31) auf tragische Weise – für seine Freundin Kate Cassidy wohl eine der schlimmsten Erfahrungen in ihrem Leben. Sie teilte ihre Trauer ganz offen im Netz. Jetzt postet sie bei Instagram ein Foto von sich, auf dem sie mit ihrem Hund kuschelt. Darauf sehr deutlich zu sehen: zwei winzige Tattoos auf ihren Knöcheln, die aussehen wie Engelsflügel. Der Körperschmuck scheint neu zu sein und es könnte sich durchaus um eine Hommage an den Sänger handeln – denn in früheren Posts sprach Kate im Zusammenhang mit Liam oft von einem Engel oder Schutzengel.

So postet sie unter anderem im Oktober mehrere Fotos im Gedenken an das ehemalige One Direction-Mitglied. Dabei war auch eine Erklärung der Engelsnummer 444, die für die stetige Anwesenheit und den Schutz durch Engel stehen soll. Eine emotionale Erinnerung daran, dass die Schauspielerin ihren Liebsten immer bei sich tragen wird. Ihre Trauer brachte sie zu dem Zeitpunkt in ebenso ergreifenden Worten zum Ausdruck: "Nichts davon fühlt sich real an, und ich kann mich nicht mit der neuen Realität anfreunden, dass du nicht mehr da bist. Ich kämpfe damit, herauszufinden, wie ich in einer Welt ohne dich an meiner Seite leben soll."

Liam starb im Oktober nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon in Argentinien. Die Umstände seines Todes sind bisher nicht ganz geklärt, aber klar ist, dass der Brite wohl kurz zuvor eine Vielzahl an Drogen zu sich genommen hatte – die Substanzen konnten in seinem Blut nachgewiesen werden. Aktuell wird noch von der örtlichen Polizei ermittelt. In dem Fall soll es mehrere Verdächtige geben. Bereits bestätigt ist, dass es eine Anklage gegen den Chef-Rezeptionisten des Hotels geben wird, der in der Nacht seines Ablebens den Notruf wählte. Außerdem wird die Betriebsleiterin der Unterkunft ebenfalls angeklagt.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und ihr Hund im Dezember 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

