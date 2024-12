Kerry Katona teilt emotionale Worte nach ihrem Liebes-Aus

Kerry Katona (44), einst Mitglied der Popgruppe Atomic Kitten, hat kürzlich das Ende ihrer Beziehung zu Ryan Mahoney bekannt gegeben. Die Trennung des Paares, das sechs Jahre gemeinsam verbrachte, wurde bereits im vergangenen Monat bestätigt. Auf Instagram teilte Kerry kürzlich eine emotionale Nachricht mit ihren Fans, in der sie erklärte, das Jahr habe völlig anders geendet, als sie es sich je vorgestellt hätte. Dennoch sei sie dankbar für ihre Kinder, ihre Gesundheit und die Unterstützung durch Freunde. "Die Hauptsache ist, dass ich großartige Kinder habe, gesund bin und die wunderbarsten und überraschendsten Freunde um mich herum habe", sagte sie weiter.

Die Trennung stellt Kerry vor besondere Herausforderungen, da Ryan im Leben ihrer fünf Kinder eine zentrale Rolle gespielt hat und wie ein Vater für sie war. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass die Kinder tief betroffen seien und es Kerry schwer ertrage, sie so traurig zu sehen. Trotz ihres eigenen Herzschmerzes versucht die Sängerin, stark für ihre Familie zu bleiben und ihre Kinder zu unterstützen. In ihrer Kolumne für das new! magazine bestätigte Kerry, dass ein "Vertrauensbruch" zur Trennung geführt habe, ohne näher ins Detail zu gehen. Freunde und Fans haben sie inzwischen ermutigt, positiv zu bleiben, und sagten ihr, dass sie auch aus dieser schwierigen Zeit gestärkt hervorgehen werde.

Kerry Katona, die ihre Karriere als Sängerin begann, ist längst nicht nur durch ihren Erfolg mit der Band Atomic Kitten bekannt, sondern auch für ihre turbulenten privaten Höhen und Tiefen. Neben den Herausforderungen ihrer Beziehungen zieht sie fünf Kinder aus früheren Partnerschaften groß. Ihre Offenheit im Umgang mit ihren Gefühlen und Schwierigkeiten hat ihr eine treue Fangemeinde beschert. Unter den Unterstützern auf Social Media fand sich auch ihre langjährige Freundin Katie Price (46), die ihr über Instagram versicherte: "Ich bin jeden Tag an deiner Seite." Kerry hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umgehen kann – und ihre Fans glauben fest daran, dass sie auch diese Krise meistern wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Collage: Kerry Katona und Ryan Mahoney

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Anzeige Anzeige

Anzeige