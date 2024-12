Nach Tod ihrer Mutter: So feiert Michelle Obama Weihnachten

Michelle Obama (60) hat verraten, wie sie und ihre Familie die anstehenden Feiertage verbringen werden. Zum ersten Mal seit dem Tod von Marian Robinson (✝86), Michelles Mutter, die im Mai dieses Jahres im Alter von 86 Jahren verstorben ist, feiert die Familie Obama Weihnachten ohne sie. In der "The Jennifer Hudson Show" sprach die ehemalige First Lady über die Beibehaltung ihrer familiären Traditionen. Wie jedes Jahr wird die Familie die besinnliche Zeit auf Hawaii verbringen, wo auch Barack Obamas (63) Schwester und alte Freunde auf das Paar und die gemeinsamen Töchter Sasha (23) und Malia (26) warten. "Sasha hat noch eine letzte Prüfung, aber dann holen wir die Mädchen ab und fliegen in die Sonne", verriet Michelle.

Seit Jahren ist Hawaii ein unverrückbarer Bestandteil der Familienweihnacht. Der ehemalige Präsident, der auf der Insel geboren wurde, hat so stets einen persönlichen Bezug zu den Feiertagen im Paradies. Über ihre Wahl des Reiseziels scherzte Michelle, die mittlerweile seit 32 Jahren mit Barack verheiratet ist: "Man muss seinen Ehemann richtig auswählen – er wurde noch attraktiver, als ich herausfand, dass er aus Hawaii kommt." Trotz der Abwesenheit ihres gewohnten Zuhauses betonte sie, dass sie diejenige sei, die Weihnachten "möglich macht". Sie organisiert Geschenke für alle und achtet darauf, dass alles bis ins Detail geplant ist. "Die Mädchen bekommen, was sie brauchen, aber tatsächlich bin ich die beste Geschenkemacherin, weil ich wirklich zuhöre", erklärte sie. Unterstützung bekommt sie allerdings durch ihre Stylistin Meredith Koop, die beim Finden der richtigen Geschenke hilft.

Seit dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus hat sich für die Obamas einiges verändert, doch ihre engen Familienbande sind geblieben. Sasha und Malia, die mittlerweile in Kalifornien gemeinsam wohnen, sind immer Teil der großen Familienzusammenkünfte. Michelle zeigt sich im Umgang mit ihren erwachsenen Kindern als leidenschaftliche Mutter und genoss es einst, gemeinsam mit ihrer Mutter Marian Robinson den Alltag zu teilen. Marian lebte während der Amtszeit ihres Schwiegersohns im Weißen Haus und spielte eine zentrale Rolle im Leben der Familie. Michelle, die die Feiertage liebt, sprach wiederholt von ihrer Freude daran, Traditionen zu wahren – insbesondere in einem Jahr, das von Verlust geprägt war.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DArjYUvuyS1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ff86dde4-af0d-4bc6-be4d-fd8dfe8e Michelle und Barack Obama vor Postern von Alvin Ailey

Anzeige Anzeige

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

Anzeige Anzeige