Prinzessin Beatrice feiert doch mit den Royals Weihnachten

Ursprünglich war für dieses Weihnachten mal etwas anderes geplant. Sowohl Prinzessin Beatrice (36) als auch ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) hatten vor, das Fest nicht wie die vergangenen zehn Jahre mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen, sondern jeweils mit ihren Schwiegereltern zu feiern. Wie unter anderem Hello! berichtet, musste die Tochter von Prinz Andrew (64) nun aber spontan umdisponieren: Beatrice ist gerade schwanger mit ihrem zweiten Kind. Nun habe sie die medizinische Empfehlung erhalten, im Moment keine langen Strecken zu reisen.

Während ihre Schwester ihren ursprünglichen Plan beibehält und gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (38) dessen Familie besuchen wird, werden auch ihre Eltern in diesem Jahr nicht mit den Royals zusammen in Norfolk feiern. Der Ex-Mann von Sarah Ferguson (65) pflegt kein gutes Verhältnis zu seinem älteren Bruder. Bereits vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber Daily Mail, dass König Charles (76) III. hoffe, dass Andrew "das Richtige tut", um weitere Peinlichkeiten für die Monarchie zu vermeiden und dem Fest fernbleibt. Somit werden Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) die einzigen Mitglieder der York-Familie sein, die am königlichen Weihnachtsfest teilnehmen werden.

Andrew gilt seit jeher als schwarzes Schaf der Familie Windsor – spätestens seine Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Skandal machte ihn zu einem Problem für die Royals. Während seine Töchter und seine Ex-Frau, mit der er auch knapp 29 Jahre nach ihrer Scheidung immer noch unter einem Dach lebt, zu dem 64-Jährigen halten, sieht die Beziehung zu seinem älteren Bruder Charles inzwischen nicht mehr so rosig aus. Seit 2019 hat er sich aus öffentlichen Ämtern zurückgezogen, er musste seinen royalen Titel ablegen, wird nur selten zu offiziellen Events eingeladen und wurde von der verstorbenen Queen (✝96) Elizabeth II. seiner militärischen Titel und Schirmherrschaften enthoben.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

