Tallulah Willis gibt Roomtour durch ihr Luxus-Elternhaus

Tallulah Willis (30), die jüngste Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (69), gewährte ihren Fans kürzlich auf Social Media einen seltenen Einblick in das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. In einem Video zeigte sie das eindrucksvolle Wohnzimmer ihres Familienheims in Idaho, das mit hohen Decken, Holzbalken und einer rustikalen Einrichtung beeindruckt. "Das ist das Wohnzimmer meiner Kindheit", erklärte Tallulah und wies auf Details wie ein altes Holzpferd und eine Wandtapisserie mit einem Schaf hin. Im Video betonte sie, dass die gesamte Einrichtung das Werk ihrer Mutter und deren "wunderschönem Verstand" sei. Die ehemaligen Hollywood-Superstars hatten das Haus einst gekauft, um ihren Kindern ein bodenständiges Aufwachsen fernab von Hollywood zu ermöglichen.

Zusätzlich reflektierte Tallulah in dem Video über ihren neuen Ansatz, ihr Leben auf Social Media zu teilen, und gestand, dass sie bei ihren Videos oft das Bedürfnis verspüre, kreativ und einzigartig zu sein. Hilfe und Rat bekam sie dabei von ihrer ältesten Schwester Rumer Willis (36), die ihr empfahl, einfach locker an die Sache heranzugehen. Tallulah hat sich in letzter Zeit stärker auf ihre Authentizität konzentriert. In einem Interview mit Hello! sprach sie über die Herausforderungen, die sie durch ihre frühe Bekanntheit erlebte, darunter eine Essstörung und Probleme mit Substanzen im College. Ihr offener Umgang und ihre Erklärungen über ihre kürzlich diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung halfen ihr sehr, sich selbst besser zu verstehen.

Die Familie Willis hatte das Leben in Idaho gewählt, um ihren Töchtern eine unbeschwerte Kindheit zu bieten, bevor sie später nach Los Angeles zurückkehrten, wo Tallulah erstmals realisierte, wie berühmt ihre Eltern wirklich sind. Sie beschreibt ihre Kindheit in beiden Welten als prägend und sieht sich heute, mit 30 Jahren, an einem Ort, an dem sie sich mehr akzeptieren kann. Ihre Offenheit hilft nicht nur ihr, sondern inspiriert auch andere, ehrlich über persönliche Herausforderungen zu sprechen. Ihre enge Bindung zu ihrer Familie – insbesondere zu ihren Schwestern und ihrer Mutter – ist bis heute eine ihrer wichtigsten Säulen.

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore (L-R)Rumer Willis, Bruce Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Anzeige Anzeige

Anzeige