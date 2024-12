Blake Livelys Klage gegen Justin: Wie geht es jetzt weiter?

Blake Livelys (37) Vorwürfe gegen ihren It Ends with Us-Co-Star Justin Baldoni (40) könnten schon bald vor Gericht landen. Die Schauspielerin reichte kürzlich eine Beschwerde bei der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde ein und wirft Justin darin nicht nur sexuelle Belästigung, sondern auch eine gezielte Rufmordkampagne vor. Auch weitere Mitglieder des Produktionsteams sollen laut der Klage an der angeblichen Verleumdung beteiligt gewesen sein. Rechtsexperte Gregory Doll erklärte gegenüber People: "Wenn keine Lösung durch Mediation gefunden wird, könnte es zu einem Prozess kommen."

Die kalifornische Behörde habe nun 60 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob der Fall offiziell untersucht werden soll. Gregory erklärte, dass eine außergerichtliche Einigung zwischen Blake, Justin und seiner Filmproduktionsgesellschaft Wayfarer Studios angestrebt werden könnte, bevor die Behörde der Gossip Girl-Bekanntheit das Recht zuspricht, ihre Klage formell einzureichen. Ein Prozess erscheine nicht ausgeschlossen: "Solche Fälle, die intensiv persönlich werden, landen oft vor Gericht", führte der Jurist aus. Eine Mediation sei in diesem Fall jedoch wahrscheinlicher. Dennoch bleibe eine Eskalation möglich, da Justin laut Gregory "einhundertprozentig" eine Gegenklage einreichen werde.

Blake brach erst vor wenigen Tagen ihr Schweigen und äußerte sich öffentlich zu ihrer Klage. Gegenüber New York Times betonte sie: "Ich hoffe, dass meine Klage dazu beiträgt, den Schleier über diese unheilvollen Vergeltungstaktiken zu lüften, mit denen Menschen geschädigt werden sollen, die Fehlverhalten melden, und dass sie dazu beiträgt, andere zu schützen, die ins Visier genommen werden könnten." Wie verschiedene Medien berichten, beziehen sich die Vorwürfe konkret auf Blake und Justins gemeinsame Zeit am Set von "It Ends with Us". Bereits während der Dreharbeiten sei es Berichten zufolge immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden gekommen. Die Beschwerde beschreibt zudem ein "feindliches Arbeitsumfeld", das der 37-Jährigen schwer zu schaffen gemacht habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni bei einem Screening von "The Boys In The Boat" in New York City 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, August 2024