Diese "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer sind weiterhin Single

Bei Bauer sucht Frau steht alles unter dem Stern der Liebe. Doch nicht bei allen Singles hat es gefunkt – so wie bei Yannik und seiner Auserwählten Michelle. Ihre Geschichte ging recht romantisch los, endete allerdings in einem freundschaftlichen Verhältnis. Die Entfernung sei zu groß gewesen, erklärt Yannik im großen Finale. Die Gefühle reichten auch bei Andreas und Lisa nicht aus. "Wir hatten ja eine sehr schöne Hofwoche, haben uns danach noch mal getroffen, danach aber festgestellt, das ist eine schöne Freundschaft, behalten wir in guter Erinnerung. Ich glaube, da sind wir sehr fein rausgegangen", resümiert Lisa. Ähnlich sieht es bei Max und Selina aus. Auch hier entfachte nicht mehr als eine oberflächliche Freundschaft.

Bei Jenny und Sweer ist der Funke auch nicht übergesprungen. Die beiden hatten zwar eine wunderbare Hofwoche, aber mit der Liebe sollte es einfach nicht klappen. "Es hat sich leider nicht entwickelt", meint Jenny im Interview mit Inka Bause (56). Sie hege lediglich freundschaftliche Gefühle für Sweer – das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit. Zwischen Heino und Markus knisterte es während der gemeinsamen Hofwoche ordentlich. Regelmäßig tauschten die beiden Männer liebevolle Küsse aus. Doch auch aus den beiden wurde kein Paar. Der Grund dafür scheint das schnelle Tempo des Milchbauers gewesen zu sein, wie Markus im Gespräch mit der Moderatorin andeutet.

Die Fronten zwischen Doris und Konny (61) scheinen im Gegensatz zu den anderen verhärtet zu sein. Doris besuchte den Geflügelhalter zehn Tage nach der Hofwoche und traf auf einen distanzierten Konny. Grund dafür: Der 61-Jährige wusste nichts von dem Besuch seiner Auserwählten. "Ich habe 14 Tage vorher nach einem Treffen gefragt und habe nicht einmal eine Antwort bekommen. Und wenn man nicht mit mir redet und mich ghostet, finde ich das am schlimmsten", erklärt Doris die frostige Situation. Konny verteidigt sich und meint, er habe ihr eröffnet, dass der Funke nicht übergesprungen sei – und das vor Doris' unangekündigtem Besuch! Konny sieht den Fehler nicht bei sich und beendet vor Inka den Kontakt mit seiner Hofdame.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" gibt es auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Markus und Heino, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL Doris, Konny und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige