Kuschelt Jimi Blue Ochsenknecht hier mit Töchterchen Snow?

Zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (32) und seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) herrschte lange Zeit dicke Luft. Aus diesem Grund wollte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) auch nichts mit der gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc (3) zu tun haben. Nun postet der "Die Wilden Kerle"-Star allerdings einen Clip auf Instagram, der vielen Fans Hoffnung auf eine Versöhnung macht. In dem Video kuschelt der Schauspieler mit einem Kind auf einer Couch. Zu sehen sind nur die kleinen Füße, doch seine Follower sind sich sicher, dass es sich dabei um seine Tochter handelt. "Mein Mama-Herz freut sich gerade. Ganz toll von dir, Jimi!", kommentiert eine Userin.

Jimi zerstritt sich in der Vergangenheit nicht nur mit Yeliz, sondern auch mit seinen Verwandten. Doch diesen Zwist soll der "All Alone"-Interpret ebenfalls hinter sich gelassen haben. Die Neujahrsvorsätze des 32-Jährigen deuten darauf hin, dass er sich in letzter Zeit mit seiner Familie auseinandergesetzt hat. "Dieses Jahr habe ich verloren, gewonnen, versagt, geweint, gelacht, geliebt, viel gelernt, aber ich bin nicht eingeknickt", schrieb der Bruder von Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) im Netz und fügte hinzu: "Wenn du nicht aus einer gesunden Familie kommst, sorge dafür, dass du eine gesunde Familie gründest. Ich wachse weiter. 2025: Ich bin bereit!"

Jetzt muss Jimi nur noch eine Sache klären: Laut Bild-Informationen soll er Ärger mit dem Gesetz haben. Anfang Dezember wurde bekannt, dass die österreichische Staatsanwaltschaft nach dem TV-Star fahndet. Daran soll allerdings nur ein bürokratisches Hindernis schuld gewesen sein. Nachdem der gebürtige Münchner nach Mailand ausgewandert war, hatte er versäumt, den Behörden seine neue Adresse zukommen zu lassen. In dem Verfahren geht es um 14.000 Euro, die der Vater der Dreijährigen einem Hotel in Tirol schuldet.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Kind, Dezember 2024

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

