Markus erhebt Vorwürfe und beendet Kontakt mit Bauer Heino

Die Geschichte von Markus und Heino begann vielversprechend. Die beiden Männer lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen, und man hätte meinen können, dass bereits der ein oder andere Funke übergesprungen wäre. Beim großen Finale stellen der Milchbauer und sein Hofmann dann aber klar, keinen Kontakt mehr miteinander zu haben. "Also gleich das Wochenende nach der Hofwoche bin ich zu Heino gefahren, aber irgendwie ging es dann in einem anderen Tempo weiter als das Kennenlernen während der Hofwoche. [...] Ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt", erklärt Markus im Gespräch mit Inka Bause (56). Beim Kennenlernen ohne Kameras soll es zu einer unangenehmen Situation für den Tierliebhaber gekommen sein. Während der Arbeit im Stall soll Heino sein Hemd ausgezogen und gefragt haben, ob Markus gefalle, was er sieht.

Während Markus erzählt, schaut Heino nur ins Weite. Aus seiner Sicht sei das Ganze anders abgelaufen. Er habe seinen Auserwählten nicht unter Druck gesetzt. "Bevor ich mich gleich als sexsüchtig darstellen lasse – ich sage mal, bevor ich eine Beziehung eingehe, möchte ich ja irgendwann mal mehr als nur frühstücken", gibt Heino der Moderatorin zu verstehen. Dennoch war Markus alles zu viel, und er hat das Kennenlernen anschließend mit Heino beendet – per WhatsApp. "Ich bin einfach enttäuscht, weil er mir ja wichtig war. Wenn mir jemand wichtig ist, dann habe ich auch so viel Respekt, das Auge in Auge zu machen", resümiert der Bauernhofbesitzer.

Noch während des finalen Scheunenfestes setzen sich Markus und Heino für ein Vieraugengespräch zusammen. Heino meint, Markus' Gefühle hätten sich schon während der Hofwoche nicht weiterentwickelt. Das stimme so allerdings nicht, stellt der 40-Jährige klar: "Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist erst nach der Hofwoche passiert, als wir uns privat getroffen haben." Heino will ihm das aber nicht ganz abkaufen und resümiert: "Sorry, mit so einem Menschen brauche ich keinen Kontakt."

