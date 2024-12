Plant Robbie Williams etwa sein Comeback ins Klassenzimmer?

Robbie Williams (50) überrascht mit einem unerwarteten Vorhaben: Der Musiker plant, seine GCSEs, das britische Pendant zum Realschulabschluss, nachzuholen. In einem Interview mit The Sun gab der "Rock DJ"-Interpret zu, dass er sich aufgrund seiner schulischen Vergangenheit oft als "Dummerchen" gefühlt habe – trotz guter Prognosen in Fächern wie Englisch, Geschichte und Geografie fiel Robbie damals durch alle Prüfungen. Statt seinen Schulabschluss zu machen, startete er im zarten Alter von 16 Jahren seine Weltkarriere mit Take That. Erst Jahre später wurde bei ihm Dyslexie, Dyskalkulie und ADHS diagnostiziert, was ihm im Nachhinein viele Schwierigkeiten in der Schule erklärt. "Mein ganzes Leben lang habe ich mich wirklich dumm gefühlt, weil wir in den Siebzigern und Achtzigern nichts über Dyslexie wussten. Ich würde gern zurück und meinen Abschluss nachholen", gestand er.

"Eigentlich wollte ich schon immer eine Universität besuchen", doch das sei ohne besagten Abschluss nicht möglich, erzählt Robbie weiter. Seine neurodivergenten Herausforderungen zählen zu den häufigsten Lernschwierigkeiten und können die Aufmerksamkeit, das Lesen, Schreiben und Rechnen beeinträchtigen. So führte der Superstar in dem Gespräch aus, dass er numerisch dyslexisch sei – selbst einfache Rechnungen fielen ihm schwer. Auch wichtige Daten, wie die Geburtstage seiner Kinder oder seinen Hochzeitstag mit Ehefrau Ayda Field (45), könne er sich nicht merken: "Ich bekomme immer Ärger, weil ich nicht weiß, wann meine Kinder Geburtstag haben oder wann unsere Hochzeit war."

Robbie kennt die Herausforderungen von Dyslexie aber nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch als Vater. Im letzten Jahr berichtete er, dass seine Tochter Theodora (12), genannt Teddy, ebenfalls mit dieser Entwicklungsstörung lebt. "Meine ältere Tochter leidet an Dyslexie, genau wie ich", verriet der Sänger gegenüber dem Magazin Galore. Er versuche, Teddy zu vermitteln, was Dyslexie bedeute und wie man damit umgehe: "Wenn man darunter leidet, heißt das nicht, dass man automatisch dumm ist." Doch die Diagnose brachte auch soziale Herausforderungen mit sich. So wendete sich eine Freundin danach von Teddy ab. "Ich habe ihr erklärt, dass man manche Menschen einfach loslassen muss, ohne dabei das eigene Selbstwertgefühl zu opfern", teilte Robbie mit – eine Lektion, die er wohl aus eigener Erfahrung kennt.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im November 2024

ActionPress Theodora Williams und Ayda Field im Dezember 2023 in Los Angeles

