Schwere Zeiten: P. Diddys Töchter feiern 18. Geburtstag

Die Zwillingstöchter von P. Diddy (55), Jessie und D'Lila, haben kürzlich ihren 18. Geburtstag gefeiert. Während ihr Vater weiterhin in einer Haftanstalt in Brooklyn auf seinen Prozess wartet, der für den 5. Mai 2025 angesetzt ist, verbrachten die beiden jungen Frauen den besonderen Tag mit ihrem älteren Bruder Christian King Combs (26). Auf Instagram teilten die Zwillinge Einblicke in die elegante Feier, bei der sie in passenden pink-schwarzen Minikleidern vor einer prachtvollen Weihnachtsbaumdekoration und beeindruckenden Ballons posierten. Christian widmete ihnen einen emotionalen Post, in dem er schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an meine Königinnen. Ich bin so stolz auf euch und liebe euch unendlich!"

Die Geburtstagsfeier der Zwillinge fand nur eine Woche nach dem Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter Kim Porter (✝47) und etwas mehr als sechs Jahre nach deren tragischem Tod statt. Kim, ein früheres Model und Schauspielerin, verstarb im November 2018 im Alter von 47 Jahren an einer Lungenentzündung. Trotz des Verlustes ihrer Mutter und der aktuellen Situation ihres Vaters scheinen Jessie und D'Lila von der Unterstützung ihres Bruders Christian und ihrer Familie umgeben zu sein.

Kim Porters Tod und die Umstände rund um den derzeit inhaftierten Diddy haben immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In ihrem Fall hatte vor Kurzem ein Zeuge namens Courtney Burgess behauptet, dass Kim vor ihrem Tod an einem Enthüllungsbuch gearbeitet habe, was sowohl von Porters Familie als auch von einem engen Vertrauten vehement bestritten wurde. Die Staatsanwaltschaft klagte Diddy im September 2024 an, seine Macht und sein Prestige in der Unterhaltungsindustrie genutzt habe, um Frauen und andere Leute jahrelang auf verschiedene Arten missbraucht und ausgebeutet sowie während seiner sogenannten "Freak Offs" zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Er hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen.

Getty Images P. Diddy im September 2019

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Töchtern

