Timothée Chalamet erscheint mit Typveränderung auf Premiere

Schon wieder mit einer Typveränderung unterwegs: Timothée Chalamet (28) erschien im Schmalzlocken-Look mit Schnauzer im Dolby Theatre in Hollywood und lief am Dienstagabend mit dunklen Lederboots über den roten Teppich. Ganz im Look seiner Rolle trat er zu seiner eigenen Premiere des Biopics über Bob Dylan (83), "Like A Complete Unknown", auf. Zu seinem Look kombinierte er einen Blazer aus Leder mit kleinen Pins als Detail. Die Basis bildete eine schwarze Hose und ein graues, bis zum Hals zugeknöpftes Hemd.

Neben dem aufstrebenden Talent standen auch andere Stars auf dem roten Teppich. Co-Star Elle Fanning (26) machte die Menge sprachlos. Sie erschien in einem weißen Satinkleid mit silbernen Glitzerdetails. Besonders süß wirkte die Schleife im Dekolleté-Bereich. Mit ihrer voluminösen Frisur und einem strahlenden Lächeln lieferte sie einen Kontrast zu Timothée. Im Film verkörpert sie seine Geliebte.

Der Schauspieler wird schon jetzt von Kritikern für seine Verkörperung von Bob Dylan gelobt. Die Musiklegende selbst gab über seine Performance folgendes Statement auf X ab: "Ich bin sicher, er wird vollkommen überzeugend als Ich sein. Oder als jüngeres Ich. Oder irgendein anderes Ich" Mit seinen Schauspielkünsten legt er die Messlatte so hoch, dass er bereits als zukünftiger Oscar-Anwärter bezeichnet wird.

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Getty Images Timothée Chalamet und seine Co-Stars, Dezember 2024

