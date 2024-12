Aus diesem Grund soll P. Diddy Essen im Gefängnis verweigern

P. Diddy (55) blickt einem düsteren Weihnachtsfest entgegen. Seit drei Monaten sitzt der Musikproduzent und Unternehmer im Metropolitan Detention Center in Brooklyn ein, wo er auf seinen Prozess wegen Vorwürfen wie Menschenhandel, Zuhälterei und Erpressung wartet. Augenzeugen berichteten, dass Diddy bei seinem jüngsten Gerichtstermin schockierend dünn und sichtlich gealtert gewirkt habe – ein Zustand, der offenbar damit zusammenhängt, die Gefängnisverpflegung zu verweigern. Ein Insider beteuerte gegenüber Page Six jedoch, dass Diddy trotz allem "fit, gesund und fokussiert" sei und sich immer freue, seine Kinder zu sehen.

Laut dem Gefängnisexperten Larry Levine, der selbst zehn Jahre im Strafvollzug verbracht hat, könne Diddys Essensverweigerung mit seiner Angst vor einer möglichen Vergiftung zusammenhängen. In einem Podcast erklärte Levine: "Er hat viele Feinde, und vielleicht fürchtet er, dass jemand von draußen einen Gefängnisangestellten beeinflusst, um sein Essen zu manipulieren." Gleichzeitig sei es nicht unüblich, dass Neuankömmlinge im Gefängnis zunächst mit Depressionen und Stress zu kämpfen hätten. Ein baldiges Weihnachtsfest im SHU, der Isolationshaft, dürfte jedoch die Situation für den Bad-Boy-Records-Gründer nicht leichter machen. Zwar erhalten Häftlinge zu den Feiertagen oft kleine Geschenksäcke mit Snacks, doch laut Levine handele es sich dabei meist um qualitativ minderwertige Ware, die wenig Trost spende.

P. Diddy erlangte in den 1990er Jahren mit Hits wie "I'll Be Missing You" weltweiten Ruhm und baute ein Millionenimperium auf, das Musik, Mode und Spirituosen umfasst. Privat ist er Vater von sechs Kindern und pflegte in der Vergangenheit enge Beziehungen zu Stars wie Jennifer Lopez (55). Doch die aktuellen Vorwürfe und sein Leben hinter Gittern werfen einen Schatten auf das einst unantastbare Image des Moguls. Fans und Weggefährten des Musikers zeigten sich besorgt, hoffen jedoch, dass er zu alter Stärke zurückfindet – egal, wie die rechtlichen Auseinandersetzungen ausgehen.

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023

Getty Images P. Diddy, Rapper