Für Kourtney Kardashian ist Khloé der wahre Star der Familie

Kourtney Kardashian (45) hat auf Instagram einen charmanten Einblick in die gemeinsame Kindheit mit ihren berühmten Schwestern Khloé (40) und Kim Kardashian (44) geteilt. In einem süßen Clip performen die drei gemeinsam den 80er-Jahre-Hit "I Think We’re Alone Now" von Sängerin Tiffany. Während Kourtney und Kim schüchtern an der Seite stehen und zaghaft die Lippen zum Liedtext bewegen, stiehlt die kleine Khloé mit ihren Tanzmoves allen die Show. "Ich glaube, wir wissen alle, wer der wahre Star hier ist, und es reimt sich auf 'snowy'", scherzt Kourtney und räumt ein, dass man bei ihrer kleinen Schwester schon damals großes Potenzial erahnen konnte.

In dem Video trägt das putzige Trio goldene Outfits mit Rüschen und Puffärmeln – offenbar von Mutter Kris Jenner (69) höchstpersönlich ausgesucht. Diese meldet sich direkt in den Kommentaren zu Wort und erklärt stolz: "Ich hätte wirklich Stylistin werden sollen. Diese Outfits zählen zu meinen besten Arbeiten!" Mittlerweile beweist Kris nicht nur bei der Garderobe ihrer Familie Einfallsreichtum, sondern auch als Model für die Modemarke ihrer Tochter Kylie Jenner (27), wie Cosmopolitan berichtet. Das Thema Mode bleibt somit bei den Kardashians eine generationsübergreifende Leidenschaft.

Auch abseits der Öffentlichkeit genießt die Familie ein enges Verhältnis zueinander. Besonders zwischen zwei der berühmten Geschwister wirkt die Verbindung nach wie vor unerschütterlich: Khloé hatte ihrer großen Schwester Kourtney an deren Geburtstag liebevolle Zeilen gewidmet und betont, wie wichtig diese in ihrem Leben sei. Diese herzliche Geste unterstrich einmal mehr ihre Nähe. Trotz des hektischen Lebensstils, der mit ihrem Ruhm verbunden ist, scheint die Familie für sie immer an erster Stelle zu stehen.

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

Getty Images Khloé und Kourtney Kardashian beim Angel Ball, 2016

