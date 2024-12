Nach Entzug: So verbringt Marc Terenzi das Weihnachtsfest

Marc Terenzi (46), der Sänger und König des Dschungelcamps von 2017, steht vor einem besonderen Weihnachtsfest: seinem ersten ohne Alkohol. Dieses Jahr hat Marc hinter sich gelassen, was er selbst als das schwerste seines Lebens bezeichnet. Nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (43) und einem mentalen Zusammenbruch führte ihn der Kampf gegen sein Alkoholproblem in eine Klinik. 70 Tage verbrachte er in einer therapeutischen Einrichtung in Berlin, bevor er mit einem intensiven Bootcamp in der Türkei an seiner weiteren Genesung arbeitete. Jetzt hat sich der vierfache Vater auf Mallorca niedergelassen, wo er die Feiertage mit dem Bruder seines Freundes und Managers Jan Witte verbringen wird.

Die Baleareninsel ist für Marc weit mehr als nur ein Zufluchtsort. Von Alkohol wolle er an Heiligabend und auch zu Silvester nichts wissen. Stattdessen plant er ein besinnliches Fest mit Kaffee und Saft zum Anstoßen. "Ich hatte genügend Partys in meinem Leben", erklärt Marc gegenüber Bild. Mallorca soll das Symbol für seinen Neuanfang werden. Mit dem Abschluss dieses herausfordernden Jahres an diesem Ort möchte der Musiker einen bewussten Übergang in eine neue Lebensphase markieren. Dabei geht es ihm vor allem um die Wertschätzung der Reise, die ihn bis zu diesem Punkt gebracht hat, jedoch ohne Familie oder geliebte Menschen zurückzulassen.

Marc ist als Kämpfer bekannt – etwas, das hat er auch in diesem Jahr wieder bewiesen. Nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder harte persönliche Tiefpunkte erlebt hatte, scheint er heute mehr Energie als je zuvor zu verspüren. "Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, sich zu zeigen, auch wenn es schwierig ist", erklärt Marc. Neben seiner musikalischen Karriere, für die er schon früh im Rampenlicht stand, ist dem Ex-Mann von Sarah Connor (44) vor allem eines wichtig: mit Menschen, die ihm nahe stehen, Zeit zu verbringen und Freude in den kleinen Dingen zu finden. Trotz aller Rückschläge bleibt sein Blick nach vorne gerichtet.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

