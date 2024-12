Neue Freundin: Bauer Paul schockt Sarah beim Wiedersehen

Damit hat Sarah offensichtlich nicht gerechnet! Am Montagabend lief das große Wiedersehen der Jubiläumsstaffel von Bauer sucht Frau, bei dem auch Paul und seine Hofdame Sarah erstmals wieder aufeinandertrafen. Während der Hofwoche funkte es zwischen den beiden nämlich nicht. Dennoch hat Paul sein Herz verschenkt – und zwar an Anna! Seine neue Freundin, die er beim Scheunenfest nach Hause schickte, blickte bei ihrem Auftritt im Finale der Kuppelshow in überraschte Gesichter. Vor allem Pauls einstige Auserwählte Sarah wusste nicht, dass sich der junge Mann verliebt hat. "Ich bin enttäuscht. [...] Ich verstehe nicht, wieso das so ablaufen musste – das hätte man mir sagen können. Ich fühle mich ein bisschen ver*rscht", erklärte Sarah im Einzelinterview sichtlich bedrückt.

Einige der anderen Teilnehmer stellen sich hinter Sarah und stärken ihr den Rücken. "Die Info wäre schon schön gewesen", meinte beispielsweise Rebecca. Auch Eva macht deutlich, dass sie die Aktion des jungen Landwirts nicht sehr charmant findet. Trotz ihrer Verwunderung versichert Sarah, dass sie Paul und Anna das Liebesglück gönne: "Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich für dich, aber trotzdem ist es eine Überraschung."

Schon während der Show wurde deutlich, dass Sarah und Paul in ihren Ansichten nicht auf einen Nenner kommen. Vor allem die Liebe zu den Tieren entzweite die jungen Menschen. Während Paul das Ganze eher pragmatisch sieht und der Meinung ist, Tiere seien zum Essen da, könnte Sarah wohl niemals das Leben eines Tieres beenden. "Das mit den Tieren nimmt sie mehr mit, als ich dachte", stellte Paul am Ende der Hoffwoche fest.

