So genießt Katharina Eisenbluts kleine Familie Weihnachten

Für Katharina Eisenblut (30) ist das diesjährige Weihnachtsfest wohl ein ganz besonderes. Die DSDS-Bekanntheit verbringt die Feiertage nicht nur erstmals mit ihrem Partner Dominic Höppner, sondern auch voller Vorfreude auf ihr zweites Kind und erstes gemeinsames Baby mit ihrem Liebsten. In einem Instagram-Beitrag verrät sie jetzt, wie die Pläne der kleinen Familie aussehen. "Emilio, Dominic und ich verbringen Weihnachten im kleinen Kreis mit unserer engsten Familie, voller Wärme und Freude", schreibt sie und fügt hinzu: "Zum allerersten Mal wage ich mich an ein komplettes Knödel-und-Rotkraut-Menü – drückt mir die Daumen, dass es was wird!"

Mit ihrem Post veröffentlicht die 30-Jährige eine Reihe an süßen Schnappschüssen, die sie gemeinsam mit ihren beiden Männern zeigen. Darauf sitzen sie schick gemacht vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum und sehen überglücklich aus. Ihre Freude drückt Katharina aber auch unter ihrem Beitrag aus. "Dieses Jahr endet für uns ganz besonders besinnlich. Wir dürfen das Fest der Liebe gemeinsam feiern und dafür sind wir unendlich dankbar", schwärmt sie, bevor sie abschließt: "Wir wünschen euch allen von Herzen ein friedliches und wunderschönes Weihnachtsfest voller Liebe, Leuchten und Lächeln."

Für die Influencerin und Dominic ist es das letzte Weihnachten als dreiköpfige Familie. Nach vielen Spekulationen verkündete Katharina im vergangenen September, erneut Mama zu werden. Ihre Follower hält sie seitdem immer fleißig auf dem Laufenden, wie es ihr in der Schwangerschaft geht. Erst kürzlich gab sie preis, in welchem Monat sie sich befindet. "Wir können es kaum glauben, wir sind jetzt schon im fünften Monat! Die Zeit vergeht so schnell und wir genießen sie in vollen Zügen zu dritt … oder eigentlich schon zu viert", schwärmte die baldige Zweifachmama im Netz.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2024

