Wegen Umzug: Aleks und Vanessa Nwattu setzen Weihnachten aus

Für viele sind die Weihnachtstage die schönste Zeit des Jahres, in der man sich Ruhe und Entspannung gönnt. Bei Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu sieht das jedoch anders aus – der Love Island-Star und die Influencerin feiern dieses Jahr nicht. "Wir setzen dieses Jahr Weihnachten aus. Euch wünschen wir aber schöne, besinnliche Feiertage", schreiben die Reality-Darsteller auf Instagram. Der Grund dafür ist der Einzug in ihr neues Zuhause, denn statt gemütlich mit Tannenbaum müssen die beiden über die Feiertage ihre Möbel aufbauen und ihre Wohnung einrichten.

Den Morgen des Heiligabends starten Aleks und Vanessa ebenfalls etwas ungewöhnlich: Sie gönnen sich ein Sandwich einer bekannten Food-Kette. Das machen sie aber nicht etwa an einem Esstisch, sondern im Stehen an der Küchentheke. Der frühere Are You The One?-Teilnehmer teilt davon einen Clip in seiner Story. In diesem vernascht seine Liebste genüsslich das belegte Brötchen und kichert. "Guten Appetit an Vanessa und einen wunderschönen Feiertag. Genießt die wundervolle Zeit mit der Family", schreibt der Content-Creator dazu.

Dieses Jahr wird Weihnachten bei dem Paar aber nicht nur wegen ihres Umzugs anders ablaufen. Die Feiertage verbringen die beiden 2024 außerdem in einem neuen Land. Denn Vanessa und Aleks haben sich dafür entschieden, nach Dubai auszuwandern. Neben ihnen wagten auch einige weitere deutsche Medienpersönlichkeiten einen Neuanfang in der Wüste – unter ihnen Kim Virginia Hartung (29), Nikola Glumac (28), Georgina Fleur (34) und Julian Zietlow (40).

Vanessa Nwattu, Influencerin

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

