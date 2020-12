Beim Abschied des Alles was zählt-Urgesteins André Dietz (45) kullerten die Tränen! Vor zwei Wochen flimmerte die allerletzte Folge des Schauspielers, der 14 Jahre lang Ingo Zadek verkörperte, über die Bildschirme. Wie der Serienstar verriet, drehte er seine letzte Szene für die RTL-Daily mit seiner Kollegin Kaja Schmidt-Tychsen (39). Sie erzählt im Promiflash-Interview, wie bewegend sein Serien-Exit sowohl vor als auch hinter der Kamera war.

Gegenüber Promiflash beschreibt die Jenny-Steinkamp-Darstellerin, was genau seine letzte Szene so "unglaublich" gemacht habe. "Das wirklich Abgefahrene war, dass in dieser Szene lauter Sätze geschrieben waren, die der Realität von André auch so entsprachen", erklärt Kaja. Besonders emotional sei für sie gewesen, als der gebürtige Koblenzer beim Dreh sagte: "Es war total schön, mit dir zusammen zu arbeiten." Die feuchten Augen, die beide während dieser Zeilen bekamen, konnten sie zum Glück wunderbar im Spiel verarbeiten, scherzt die 39-Jährige.

Doch nicht nur Kaja sei unglaublich gerührt gewesen. Denn als Andrés letzte Klappe fiel, applaudierte ihm die ganze Produktion und hielt Reden auf ihn. Alle trugen ihm zu Ehren sogar Karohemden und Cowboystiefel. "Also, das war schon echt besonders", gesteht die Mutter eines Sohnes.

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen im August 2018

TVNOW / Julia Feldhagen Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) und Ingo (André Dietz) in einer Szene bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Stefan Gregorowius André Dietz, deutscher Schauspieler

