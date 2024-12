Das sagen Lily Phillips' Eltern zu Sex-Weltrekord-Versuch

Lily Phillips (23) möchte einen neuen Rekord aufstellen. Das OnlyFans-Model hat sich für kommenden Februar eine absurde Challenge gesetzt: Sie möchte mit 1.000 Männern intim werden – und zwar an einem einzigen Tag! Was halten Lilys Eltern von dem Vorhaben ihrer Tochter? "Meine Eltern sagen nicht 'Jippie'. Sie feuern mich überhaupt nicht an. Aber sie sind so liebevolle und fürsorgliche Eltern, dass sie wissen, dass der einzige Weg, das durchzustehen, darin besteht, mich in dem Sinne zu unterstützen, dass sie mich nicht leugnen", berichtet die Netzbekanntheit gegenüber Daily Star.

Bereits im Oktober versammelte Lily 100 Männer in einem Airbnb in London, um mit ihnen Sex zu haben. Aber warum? Für die 23-Jährige war diese Aktion eine ganz persönliche Danksagung an ihre Fans im Netz. "Es gibt nicht viele Leute, die ein Mädchen abonnieren und dann mit ihr schlafen können", erklärte sie vor wenigen Monaten gegenüber dem Newsportal. Innerhalb von 14 Stunden wurde sie sage und schreibe 101 Männern intim.

Lily stößt mit ihrem Verhalten bei den meisten Menschen auf Unverständnis. Ihr Rekordversuch wird von Kameras begleitet. In der Dokumentation "I Slept with 100 Men in a Day" erhalten Schaulustige Einblicke hinter die Kulissen und bekommen auch eine Lily zu sehen, die nach ihrem Techtelmechtel in Tränen ausbricht. Viele Zuschauer machten sich anschließend Sorgen um die junge Frau. Doch als Opfer sieht sich das Model nicht. "Die Sache ist, ich bin kein Opfer, also verdiene ich dieses Mitleid nicht", stellte sie gegenüber Daily Star klar.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im August 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Juni 2024

