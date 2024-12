Dua Lipa teilt festliche Kuschelbilder mit Callum Turner

Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) haben ihre Beziehung in einem neuen Instagram-Post erneut gefestigt. Die Sängerin teilte am 24. Dezember eine Reihe von Fotos unter dem Titel "Zu Hause für die Feiertage" und "Ich schicke euch allen ganz viel Liebe". Besonders ins Auge stach ein verschwommenes Selfie, das sie gemeinsam mit dem Schauspieler in einem Auto zeigt. Das Paar, das seit Anfang 2024 romantisch verbunden ist, verbrachte die Feiertage offenbar in trauter Zweisamkeit sowie mit Familie, Tieren und gutem Essen. Ein weiteres Highlight des Beitrags war ein Video, das Dua bei einem Konzert von Paul McCartney (82) zeigt.

Die Beziehung zwischen Dua und Callum wurde erstmals im Januar öffentlich bekannt, nachdem sie zusammen nach der Premiere von Callums Serie "Masters of the Air" in London gesichtet wurden. Später wurden sie in Los Angeles sowie bei der BAFTAs-Afterparty von British Vogue fotografiert, wo sie händchenhaltend und sichtlich verliebt wirkten. Im Juli bestätigte Dua die Romanze dann offiziell, als sie ein Foto von sich und Callum auf dem Glastonbury Festival teilte. Trotz ihres Jetset-Lebens scheint das Paar gerade die Ruhe und den gemeinsamen Rückzug zu genießen.

Vor ihrer Beziehung mit Callum war Dua unter anderem mit Anwar Hadid (25), dem Bruder der Supermodels Gigi (29) und Bella Hadid (28), liiert. Diese Beziehung hielt von 2019 bis 2021. Callum hingegen bleibt privat eher diskret und hat sich über vergangene Romanzen selten geäußert. Der britische Schauspieler, bekannt aus Filmen und Serien wie "Phantastische Tierwesen" und "The Boys in the Boat", widmet sich neben der Schauspielerei vor allem seiner Leidenschaft für Kunst und Fotografie. Dua, die mit Hits wie "Dance the Night" und "Houdini" internationale Erfolge feiert, lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben – allerdings gibt es die wirklich intimen Einblicke offenbar vor allem in den seltenen Momenten mit Callum.

Instagram / dualipa Dua Lipa teilt ein Bild mit einer Freundin in der Badewanne

Instagram / dualipa Dua Lipa zeigt auf Instagram ihren Rottweiler

