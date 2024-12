Fake-Muskeln: Aaron Taylor-Johnson enthüllt Marvel-Trick

Aaron Taylor-Johnson (34) hat in einem Interview mit Capital überraschende Einblicke in die Welt der Marvel-Filme gegeben. Der Schauspieler, der kürzlich die Hauptrolle in "Kraven the Hunter" verkörperte, verriet, dass nicht alle Superhelden-Darsteller ihren muskulösen Look reiner Willenskraft und harter Arbeit verdanken. Er selbst hatte für den Film satte 18 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut und erklärte: "Ich habe so viel verdammtes Essen gegessen." Doch er deutete an, dass manche Marvel-Stars sich einen einfacheren Weg wählen – mit gepolsterten Kostümen.

Laut Aaron, der bereits 2015 in "Avengers: Age of Ultron" als Quicksilver zu sehen war, sind viele Superheldenanzüge mit beeindruckenden Extras ausgestattet. "Diese Anzüge sind gepolstert", verriet er. Dabei gehe es nicht nur um Sixpacks: "Arme, Hintern, alles. Ich habe einige verrückte Polster gesehen." Ob es auch noch andere gepolsterte Körperpartien gäbe, ließ er offen, antwortete jedoch mit einem Augenzwinkern: "Vielleicht." Namen nannte der Schauspieler dabei nicht. Dennoch sorgte diese Enthüllung für einen spannenden Blick hinter die Kulissen des oft so perfekt inszenierten Aussehens der Comic-Helden.

Aaron Taylor-Johnson startete seine Karriere schon in jungen Jahren und hat sich längst als ernst zu nehmender Schauspieler etabliert. Er ist nicht nur bekannt für seine Rollen in Blockbustern wie "Kick-Ass" und "Godzilla", sondern auch für seine Hingabe an jede seiner Rollen. Privat zeigt sich der Schauspieler bodenständig: Zusammen mit seiner Frau, der Regisseurin Sam Taylor-Johnson, lebt er mit ihren zwei gemeinsamen Kindern. Das Paar heiratete 2012 und fällt immer wieder durch seine starke Verbundenheit auf. Trotz des Trubels in Hollywood bleibt Aaron ein Familienmensch, dem sowohl harte Arbeit als auch Bodenhaftung am Herzen liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei den MTV EMAs, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Taylor-Johnson und Aaron Taylor-Johnson

Anzeige Anzeige