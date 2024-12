Hier bewahrt Prinzessin Kate ihre royale Garderobe auf

Prinzessin Kate (42) bewahrt ihre atemberaubenden royalen Outfits offenbar nicht in ihrem Zuhause, dem Adelaide Cottage, sondern auf Schloss Windsor auf. Da der Kleiderschrank zu Hause begrenzt ist, finden ihre beeindruckenden Roben dort keinen ausreichenden Platz. Wie die Daily Mail berichtet, lagert sie daher einen Großteil ihrer Kleidung in den Räumlichkeiten des Schlosses, um sicherzustellen, dass ihre Garderobe für offizielle Anlässe stets griffbereit ist. Bislang soll sie bei königlichen Auftritten rund 200 Kleider, 100 Mäntel und 115 Paar Schuhe getragen haben.

In den vergangenen Jahren hat sich Kate zu einer wahren Stilikone des britischen Königshauses entwickelt. Bei ihren Auftritten kombiniert sie geschickt luxuriöse Designerstücke mit erschwinglicher Mode von der Stange. Zu ihren bevorzugten Luxusmarken zählen Alexander McQueen (✝40), Emilia Wickstead, Jenny Packham und Catherine Walker, deren Kreationen sie regelmäßig trägt. Gleichzeitig greift sie auch gerne zu Labels wie Zara oder LK Bennett, was ihr den Ruf eingebracht hat, stilvoll und zugleich volksnah zu sein. Durch diese Mischung inspiriert Kate, die sich einen Modetrick bei der Queen (✝96) abgeschaut hat, viele Menschen und setzt Modetrends auf der ganzen Welt.

Prinzessin Kate und Prinz William (42) heirateten 2011 in der Westminster Abbey in London und sind seitdem ein fester Bestandteil des britischen Königshauses. Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und ihrem Engagement für wohltätige Zwecke hat Kate weltweit Sympathien gewonnen. Gemeinsam mit William hat sie drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die zunehmend eigene öffentliche Auftritte absolvieren. Neben ihren royalen Verpflichtungen liegt Kate besonders das Thema frühkindliche Entwicklung am Herzen, für das sie sich in zahlreichen Projekten einsetzt. Ihr modisches Gespür und ihre Bodenständigkeit machen sie zu einer der beliebtesten Royals unserer Zeit.

Chris Jackson Collection Herzogin Kate im beigen Mantel, in Belfast, Irland im März 2011

Chris Jackson Collection Kate Middleton im roten Mantel, Schottland 2011

