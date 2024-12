Meghan hat gar keinen Kontakt zu König Charles und Camilla

Die Spannungen zwischen Herzogin Meghan (43) und ihrer königlichen Familie scheinen weiterhin anzuhalten. Wie nun ein Nahestehender verriet, hat Meghan aktuell "keine Kommunikation" mit König Charles III. (76) und Königin Camilla (77). Seit ihrem letzten Großbritannien-Besuch im Jahr 2022 hält sich die ehemalige Schauspielerin ausschließlich in den USA auf. Vier Jahre nach ihrem und Prinz Harrys (40) Rücktritt als aktive Royals – dem sogenannten "Megxit" – scheint das Verhältnis zwischen den Sussexes und der Krone angespannt zu bleiben.

Trotz der bröckelnden Beziehungen innerhalb der Familie gibt es jedoch leise Hoffnungen auf eine Annäherung – vor allem in der Weihnachtszeit. Ein früherer königlicher Butler, Grant Harrold, vermutet, dass Prinzessin Kate (42) möglicherweise auf Meghan und Harry zugehen könnte, um ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Ebenso könnte das Paar selbst den Schritt wagen und Kontakt zu den Royals aufnehmen. Harrold erklärte, dass die festliche Jahreszeit oft eine Zeit sei, um alte Konflikte ruhen zu lassen und die Familie wieder zu einen, berichtete OK!. "Weihnachten hat etwas Magisches, das Familien zusammenbringt", fügte er hinzu.

Die Distanz zu Harrys Familie ist nicht neu: Seit ihrem Rückzug in die USA im Jahr 2020 haben Meghan und Harry mehrere Interviews gegeben, in denen sie ihre schwierigen Erlebnisse innerhalb der Monarchie schilderten. Meghan stand während ihrer Zeit als Royal im Fokus der britischen Medien, was zu erheblichem Druck führte. Privat scheint die zweifache Mutter in Kalifornien jedoch ihr Glück gefunden zu haben. Gemeinsam mit Harry und ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) lebt Meghan mittlerweile ein zurückgezogenes Leben, das sie nach eigenen Aussagen mehr an ihre Karriere als Schauspielerin und ihre Arbeit für wohltätige Zwecke erinnert.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

Getty Images, Action Press Collage: Herzogin Meghan, Prinzessin Kate

