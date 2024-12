William und Prinzessin Kate teilen rührende Weihnachtsgrüße

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) haben auch in diesem Jahr wieder eine herzerwärmende Weihnachtskarte auf Instagram veröffentlicht – ein emotionaler Höhepunkt nach einem besonders schwierigen Jahr. Das darin enthaltene private Foto entstand im September, als Kate bekannt gab, ihre Chemotherapie erfolgreich beendet zu haben. Begleitet wird das Bild von der Botschaft: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest". William hatte zuletzt offen über die Herausforderungen des Jahres gesprochen, darunter die Krebserkrankungen seiner Frau und seines Vaters, König Charles (76). Auf die Frage, wie das Jahr 2024 für ihn gelaufen sei, antwortete er laut The Sun: "Es war schrecklich. Das war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens."

Auch bei den Sussexes, die das Weihnachtsfest in diesem Jahr nicht mit dem Rest der Familie verbringen werden, zelebriert man die Adventszeit mit einer besonderen Weihnachtskarte. Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) teilten darauf intime Momente aus ihrem Jahr, darunter ein Foto mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) bei einem Familienausflug ins Grüne. Die Bildauswahl zeigt das Paar in verschiedensten Szenen, von herzlichen Familienmomenten bis hin zu rührenden Aufnahmen ihres sozialen Engagements.

Die royale Familie um Kate und William plant unterdessen traditionelle Feiertage im großen Kreis: Wie People berichtet, sollen sich insgesamt 45 Familienmitglieder zu Heiligabend in Norfolk einfinden, was für eine lebhafte Atmosphäre sorgen dürfte. Die Feierlichkeiten beginnen traditionell kurz vor dem 24. Dezember und erstrecken sich bis ins neue Jahr. Der 42-jährige Prinz erklärte laut The Sun, er freue sich vor allem auf lange, entspannende Spaziergänge mit dem Hund und Spiele mit George (11), Charlotte (9) und Louis (6).

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

