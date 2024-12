Prinz Harry genießt sportliche Strandrunden mit Labrador

Prinz Harry (40) hat sich in Kalifornien ein Leben jenseits des britischen Königshauses aufgebaut. Seit er und seine Frau Meghan (43) nach Montecito, Kalifornien, gezogen sind, genießt Harry die Natur, insbesondere in der Nähe des malerischen Strandes namens Butterfly Beach. Wie er gegenüber dem Magazin Hello! verriet, besteht seine Morgenroutine aus 45-minütigen Aktivitäten wie Training, Meditation oder Spaziergängen mit seinem Labrador Pula.

Dem Magazin sagte Harry: "Ich nutze die Morgenstunden entweder für ein Training, einen Spaziergang mit dem Hund, einen Ausflug in die Natur oder vielleicht für eine Meditation." Zudem legt er großen Wert auf eine gesunde Ernährung, um fit für seine zahlreichen Projekte zu sein. Ein Bewohner Montecitos erzählte dem Daily Telegraph: "Wenn man ihn hier sieht, ist er meist mit seinem Labrador am Strand unterwegs oder fährt Fahrrad, gefolgt von seinem Sicherheitsdienst in einem Range Rover."

Harry und Meghan haben neben ihrem Labrador Pula im Jahr 2022 auch eine Beagle-Hündin namens Mamma Mia adoptiert, die zuvor in einer Zuchtanlage ein trostloses Dasein fristete. Ob sie ebenfalls an den morgendlichen Aktivitäten teilnimmt, ist nicht bekannt. Das Paar hat sich in Montecito ein neues Zuhause geschaffen für sich und ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3), weit weg vom Trubel des königlichen Lebens in Großbritannien. Ihre Nachbarschaft zu Prominenten wie Oprah Winfrey (70) bietet ihnen Diskretion und die Möglichkeit, ein relativ normales Leben zu führen.

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

