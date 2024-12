Selten: Prinzessin Beatrice mit Stiefsohn bei Weihnachtsfest

Prinzessin Beatrice (36) hat überraschend am traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Royals auf dem Sandringham-Anwesen teilgenommen. Mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) und ihrem Stiefsohn Christopher Woolf begleitete die royale Schwangere König Charles (76) und Königin Camilla (77) zur St. Mary Magdalene Kirche. Ursprünglich hatte Beatrice geplant, Weihnachten in Italien mit der Familie ihres Ehemanns zu feiern, entschied sich aber aufgrund medizinischer Ratschläge gegen eine lange Reise.

Für den festlichen Anlass trug Beatrice einen eleganten beigefarbenen Mantel und wirkte recht entspannt, als sie sich an Edoardo und Christophers Seite durch die jubelnde Menschenmenge bewegte. Das Band ihres Mantels war mit einem lockeren Knoten fixiert, wodurch ihr kleiner Babybauch gekonnt in Szene gesetzt wurde. Auch ihr Mann und ihr Stiefsohn schmissen sich für diesen Anlass besonders in Schale.

Beatrice ist aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger. Als der Buckingham-Palast diese wundervolle Nachricht im Oktober verkündete, sorgte das bei einigen Fans für Verwirrung. Denn für Edoardo ist es bereits das dritte Kind, nur eben das zweite gemeinsame mit seiner Frau. Christopher stammt aus einer vorherigen Beziehung, in der er mit seiner damaligen Partnerin Dara Huang den Jungen auf der Welt begrüßen durfte. Im September 2021 wurde dann seine und Beatrice' erste Tochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (3) geboren.

Getty Images Prinzessin Beatrice, ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi und ihr Stiefsohn Christopher, 2023

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

