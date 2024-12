Rita Ora verrät ihre großen Pläne für das kommende Jahr

Rita Ora (34) hat mit einer Reihe glamouröser Schnappschüsse auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin und Schauspielerin posierte auf ihren Pics in einem roten Crop-Top, das ihre Kurven betonte, sowie in einer transparenten Leopardenkleid-Kombination mit kniehohen Stiefeln. Unter den Bildern schrieb Rita: "Was sind eure Pläne für 2025? Meine sind @typebea, Musik, coole Filme, Zeit mit Familie und Freunden und das Beste aus jedem Moment machen." Mit Goldschmuck und ihrem Markenzeichen, den lockeren, karamellfarbenen Wellen, perfektionierte der Star ihren Look und präsentierte zugleich ihre eigene Haarpflegemarke.

Neben ihren aufregenden Instagram-Posts häufen sich derzeit Gerüchte um Ritas nächste große Filmrolle. Laut The Sun soll die "Anywhere"-Sängerin in einem kommenden Marvel-Film die Rolle einer Bösewichtin übernehmen. Dies habe sie laut Insidern bei einer Veranstaltung verraten, bei der ihr Outfit an einen Marvel-Charakter erinnerte. Für Rita, die schon als "Queen of Hearts" in der Disney-Produktion "Descendants: The Rise of Red" glänzte, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Hollywood-Karriere. Zudem ist sie mit Regisseur Taika Waititi (49) verheiratet, der bereits zwei Marvel-Filme inszenierte. Ob diese Verbindung bei der Rollenwahl eine Rolle gespielt hat, bleibt jedoch offen.

Rita, die 2012 mit ihrem Debütalbum ihren Durchbruch hatte, kombiniert geschickt ihre Musik- und Schauspielkarriere. Neben früheren Rollen in Produktionen wie "Fifty Shades of Grey", "Detective Pikachu" und "Twist" hat sie aktuell vier weitere Filmprojekte in der Pipeline, darunter eine Rückkehr zum "Descendants"-Franchise und der Thriller "He Bled Neon". Deadline berichtete kürzlich, dass Rita außerdem in dem Film "Voltron" der Amazon MGM Studios neben Stars wie Henry Cavill (41) und Sterling K. Brown mitwirken wird. Zudem wurde sie auch für den kommenden Actionfilm "Tin Soldier" mit Hollywood-Größen wie Jamie Foxx (57) und Robert De Niro (81) besetzt. Fans dürfen gespannt sein, ob Rita im neuen Jahr als Bösewichtin das Marvel-Universum aufmischen und welche Projekte sie sonst noch in Angriff nehmen wird.

Instagram / vasjmorgan Rita Ora, November 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs, 2024

