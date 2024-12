Von Rot bis Blond: Lindsay Lohans wilde Haar-Transformation

Lindsay Lohan (38) hat mit einer spektakulären Haarveränderung erneut alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin präsentierte bei der Premiere von "Our Little Secret" in New York City ihre neuen blonden Highlights, die ihren natürlichen roten Haaren einen frischen Touch verleihen. Mit einem halb hochgesteckten Styling und sanften Locken begeisterte sie sowohl ihre Fans als auch die Presse. Ihr eleganter Auftritt wurde durch ein strahlendes Make-up mit langen Wimpern, rosigen Wangen und glänzenden Lippen abgerundet.

Bereits in der Vergangenheit hat Lindsay immer wieder mit ihren Frisuren experimentiert, wie US Weekly berichtete. Bekannt wurde sie mit ihrem leuchtend roten Haar in Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein" aus dem Jahr 1998 und "Freaky Friday". Um 2002 probierte sie erstmals kräftige blonde Strähnchen aus – ein Jahr später wagte sie einen fransigen Pony. In den folgenden Jahren wechselte sie zwischen honigfarbenen Tönen und dunkleren Looks. Trotz zahlreicher Veränderungen kehrte sie 2012 zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück und zeigte sich wieder mit ihrer markanten roten Mähne.

Trotz ihrer Vorliebe für Veränderungen bleibt das rote Haar für Lindsay immer ein wichtiger Teil ihrer Identität. Abseits ihrer äußeren Wandlungen hat sich auch privat viel bei der Schauspielerin getan. Als Unternehmerin und Sängerin verfolgt sie neue Projekte und genießt seit ihrer Hochzeit das Eheleben in vollen Zügen. Im Sommer 2025 kehrt sie auf die Kinoleinwand zurück – dann startet die Fortsetzung von "Freaky Friday", der beliebten Filmkomödie von 2003.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lindsay Lohan 2002 und 2003

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lindsay Lohan 2006 und 2012

