Beyoncé beeindruckt bei NFL-Show in Texas mit weißer Pracht

Beyoncé (43) hat bei der diesjährigen NFL-Weihnachtshalbzeitshow in ihrer Heimatstadt Houston ein spektakuläres Mini-Konzert abgeliefert. Am 25. Dezember, während des Spiels der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens im NRG Stadium, performte sie Songs von ihrem Country-Musik-Album "Cowboy Carter", das im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. In einer eindrucksvollen Inszenierung ritt die Sängerin auf einem weißen Pferd ins Stadion, begleitet von einem gigantischen Ensemble aus Tänzern, Musikern und prominenten Gästen wie Post Malone (29), Shaboozey (29) und ihrer Tochter Blue Ivy Carter (12), die bei einem der Songs als Lead-Tänzerin glänzte. "Es ist nur richtig, dass wir 'Texas Hold 'Em' zum ersten Mal in Texas spielen", rief Beyoncé dem begeisterten Publikum zu.

Das Konzert, das Netflix erstmals live streamte, war Beyoncés erste Live-Performance des Albums und wurde zur Bühne für viele Überraschungsgäste und Höhepunkte. Zu ihren besonderen Gästen zählten aufstrebende Country-Musikerinnen wie Tiera Kennedy und Brittney Spencer, mit denen sie den Beatles-Klassiker "Blackbird" im harmonischen Gruppenstil aufführte, was bei den Zuschauern Erinnerungen an ihre Girlgroup-Zeit mit Destiny's Child wachrief. Neben Duetten mit Shaboozey und Post Malone, darunter der gemeinsame Song "Levi’s Jeans", gab Beyoncé auch ihre gefeierte Cover-Version von Dolly Partons (78) "Jolene" zum Besten. Vom Auftakt hoch zu Pferd bis zum Abschluss, bei dem sie schwebend über der Bühne entschwand, lieferte die Grammy-Gewinnerin eine perfekt inszenierte Show, die Fans jetzt schon als neuen Höhepunkt der Weihnachts-Halbzeitshows feiern.

Beyoncé hat in ihrer Karriere mehrfach gezeigt, wie facettenreich sie als Künstlerin ist. Mit "Cowboy Carter" hat sie jüngst den Sprung in die Country-Musik gewagt und sich damit erneut neu erfunden. Auch wenn das Album auf einigen Country-Radiosendern kontrovers aufgenommen wurde, feierte es große Chart-Erfolge und brachte ihr zahlreiche Grammy-Nominierungen ein. Privat bleibt die Musikerin ebenso im Fokus, nicht zuletzt durch ihre stolze Mutterrolle. Tochter Blue Ivy trägt mittlerweile ebenfalls zum kreativen Schaffen bei und steht immer häufiger an der Seite ihrer berühmten Mutter auf der Bühne. Fans hoffen nach diesem Auftritt nicht nur auf eine Grammy-Gewinnserie, sondern träumen auch von einer möglichen Wiedervereinigung von Destiny's Child – ein Wunsch, den viele besonders während der harmonischen Gruppenmomente der Halbzeitshow äußerten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyonce und Blue Ivy während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyonce und weitere Tänzer während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was beeindruckt euch am meisten an Beyoncés NFL-Show-Auftritt? Die spektakuläre Inszenierung auf dem weißen Pferd! Die Star-Auftritte von Post Malone und Blue Ivy! Ergebnis anzeigen