Kim Kardashian bekommt einen Glitzer-Roller zu Weihnachten

Kim Kardashian (44), bekannt aus den Reality-TV-Shows Keeping Up With The Kardashians und The Kardashians, hat ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk von ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) erhalten. Auf Instagram präsentierte sie stolz einen mit funkelnden Strasssteinen besetzten Scooter, der ihre Mobilität erleichtern soll, da sie sich kürzlich den Fuß gebrochen hat. Das Geschenk war mit einer weißen Schleife und einer Grußkarte von Khloé sowie deren Kindern True (6) und Tatum (2) dekoriert. "Ich habe mich noch nie so über etwas gefreut", schwärmte Kim über die Weihnachtsüberraschung. Erst wenige Tage zuvor war die Unternehmerin bei einem Konzert von Billie Eilish (23) in Los Angeles mit einem ähnlichen Scooter gesichtet worden.

Die Fußverletzung hatte Kim Anfang Dezember auf Social Media öffentlich gemacht. Sie zeigte ein Bild ihres eingegipsten Fußes und schrieb dazu: "F*ck mein Leben, gebrochener Fuß zu den Feiertagen." Trotz der Verletzung ließ sie sich nicht davon abhalten, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Sie nahm an der Weihnachtsfeier ihrer Marke Skims teil und begeisterte in einem roten, eng anliegenden Lederkleid. Für ihre Kinder sorgte Kim ebenfalls für ein besonderes Weihnachten, indem sie den Pianisten Philip Cornish engagierte, der die Familie mit festlicher Musik weckte – eine Tradition, die ursprünglich von ihrem Ex-Mann Kanye West (47) eingeführt wurde.

Die Kardashian-Jenner-Familie ist bekannt für ihre opulenten Weihnachtsfeiern, doch in diesem Jahr wurde die traditionelle Feier deutlich kleiner gehalten. Kim erklärte gegenüber Vogue, dass die Bauarbeiten in ihrem Haus der Grund für ein intimeres Fest gewesen seien. Dennoch war die Familie in voller Festtagsmontur zu sehen, wobei sich vor allem Kylie (27) und Kendall Jenner (29) mit glamourösen Outfits in Szene setzten. Khloé musste einen Teil der Feier hingegen auslassen, da ihre beiden Kinder krank waren. Sie teilte im Netz mit, dass sie "das erste Mal seit langer Zeit" nicht an der Familienfeier teilnehmen konnte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians neuer Glitzer-Roller, Dezember 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Kris Jenner, November 2024

