Luca und Christina Hänni feiern erstes Weihnachten zu dritt

Für Luca (30) und Christina Hänni (34) ist es dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest, das wohl für immer in Erinnerung bleiben wird. Vor rund sechs Monaten durften der DSDS-Star und die Let's Dance-Bekanntheit ihre Tochter auf der Welt begrüßen, weshalb sie nun nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt Weihnachten feiern. Zu einem niedlichen Familienfoto auf Instagram schreiben die glücklichen Eltern: "Weihnachtsmann, triff deinen neuen Mini-Fan. Das erste Weihnachten mit dir bleibt unvergesslich! Frohe Weihnachten euch!"

In den vergangenen Wochen verrieten die TV-Bekanntheiten bereits ein paar Details über ihr Weihnachtsfest. Dass sich die junge Familie zu dritt einen gemütlichen Weihnachtstag machen möchte, stand demnach schon länger fest. In einem Gespräch mit 20 Minuten plauderte Luca sogar aus, seiner Tochter kein Weihnachtsgeschenk besorgt zu haben – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Wir haben schon so viele Sachen bei der Geburt bekommen. An Weihnachten braucht unsere Tochter kein Geschenk."

Luca und Christina lernten sich 2020 bei den Dreharbeiten zu "Let's Dance" kennen und lieben. Seit August vergangenen Jahres sind die beiden sogar verheiratet. Ihre Liebe wurde im Juni von ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs gekrönt. Die schöne Nachricht verkündeten die beiden auf Instagram und schrieben zu einem Bild, das niedliche Babyfüße zeigte: "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Anzeige Anzeige