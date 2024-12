Garry Secret meldet sich zum Beziehungs-Aus mit Yasmin Vogt

Schon vor Wochen wurde gemunkelt, ob sich die Realitystars Garry Secret (20) und Yasmin Vogt (26) getrennt haben. Vor wenigen Stunden wurden die Spekulationen dann von der Bachelor in Paradise-Kandidatin bestätigt: Garry und Yasmin haben ihre Beziehung beendet. Nun meldet sich auch der Influencer in einem langen Statement auf Instagram zu Wort. "Mir geht es aktuell mit der Situation noch nicht so gut. In diesem Jahr ist relativ viel passiert. Beziehungsweise wir haben uns sehr oft gestritten wegen Kleinigkeiten", erklärt er. Die beiden haben in der vergangenen Zeit gemerkt, dass sie nicht so gut zusammenpassen, wie zuvor gedacht. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber offenbar nicht.

Bereits vor rund fünf Wochen haben sich Garry und Yasmin dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen. Vor knapp zwei Wochen wollten sie es noch einmal miteinander versuchen – allerdings vergeblich. In seiner Instagram-Story verrät der TikToker noch ein paar weitere Details zur Trennung. Aktuell sei Garry nicht bereit für eine neue Beziehung und möchte das Liebes-Aus nun nutzen, um sich im "Alleinsein" zu üben. Ein interessierter Fan fragt im Rahmen der Fragerunde, ob der Altersunterschied etwas mit der Trennung zu tun habe. Verneinen kann Garry das nicht: "Wenn ich ehrlich bin, glaube ich schon. Auch wenn wir uns immer online damit profiliert und das sehr klein gemacht haben, hat es letztendlich bestimmt in irgendeiner Weise mit dazu beigetragen, dass es nicht mehr klappt."

Garry und Yasmin gingen rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Zwischen dem Realitystar und der Netzbekanntheit besteht ein Altersunterschied von sechs Jahren, was viele Social-Media-Nutzer zum Anlass nahmen, um Hass zu verbreiten. Doch das einstige Paar fand einen Weg, mit der Kritik umzugehen. "Wie man vielleicht aus unseren Videos entnehmen kann, gehen wir damit sehr humorvoll um. Ich meine, wir lachen darüber und solange wir glücklich sind, sind uns auch die Kommentare egal", verrieten sie im Interview mit Promiflash.

