Königin Mary zeigt Stilbewusstsein in atemberaubendem Outfit

Königin Mary (52) bewies mal wieder ihr gutes Händchen für Mode. Am Weihnachtsabend strahlte die Königin von Dänemark in einem orangefarbenen langen Mantel mit einem Taillengürtel. Dazu kombinierte die Royal-Lady einen grauen Rollkragenpullover und dazu farblich passende Stiefel. In dem glamourösen Outfit besuchte die Frau von König Frederik X. (56) gemeinsam mit ihrer Familie den Gottesdienst am Heiligabend in der Kathedrale von Aarhus in Dänemark.

Königin Mary wurde von ihrem Gatten, ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe (84) sowie ihren Kindern Prinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17) und den Zwillingen Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13) begleitet. Ihre Töchter nahmen sich ein Beispiel an ihrer stylishen Mutter und wählten ebenfalls einen schicken Mantel, um den Weihnachtsabend zu genießen. Im Gegensatz zu dem strahlenden Kleidungsstück ihrer Mama entschieden sich die Mädchen aber für gedeckte Farben.

Vor wenigen Monaten erst begeisterte Mary mit einem besonders zauberhaften Outfit. In einem roten, festlichen Kleid zog sie alle Blicke auf sich. Den eleganten Look präsentierte die vierfache Mutter bei einem Staatsbesuch in Berlin im Oktober. Mit ihrem Mann Frederik nahm sie am offiziellen Abendessen im berühmten Schloss Bellevue teil. Das Staatsdinner ist laut Hello! ein wichtiger Teil des zweitägigen Besuchs der dänischen Royals in Deutschland.

Thomas Traasdahl Königin Mary und ihre Kinder, Christmas Eve service at Aarhus Cathedral, Dezember 2024

Getty Images Königin Mary von Dänemark und König Frederik X.

