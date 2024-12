"Let's Dance"-Julia und Zsolt lösen Liebesgerüchte aus

Bei der Let’s Dance-Weihnachtsshow 2024 sorgten Julia Beautx (25) und Zsolt Sándor Cseke (36) für große Emotionen. Das Tanzpaar, das bereits 2023 in der regulären Staffel gemeinsam beeindruckte, trat mit einem leidenschaftlichen Tango auf und erhielt dafür 30 Punkte von der Jury. Doch nicht nur ihre Leistung auf der Bühne, sondern auch ihre innige Beziehung zueinander rückte schnell in den Fokus: Nach der Performance schmiegte Zsolt seinen Kopf an Julia, während sich die beiden für die gemeinsame Zeit bedankten. Julia sagte mit Tränen in den Augen: "'Let’s Dance' hat mich wirklich voll verändert, und du hast mich verändert."

Auch Zsolt fand ergreifende Worte: "Danke dir, dass du so mit deinem Herz getanzt hast." Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Tanzshow im vergangenen Jahr gehörten Julia und Zsolt zu den Publikumslieblingen. Ihr emotionales Zusammenspiel und die sichtbare Harmonie führten damals bereits zu Gerüchten um eine mögliche Romanze. Diese nahmen durch die kürzliche Trennung von Zsolt und seiner langjährigen Partnerin Malika Dzumaev (33) in diesem Sommer nochmals an Fahrt auf. Offiziell gaben Zsolt und Malika an, dass ihre Beziehung an erloschenen Gefühlen gescheitert war und sie nun nur noch Freunde seien.

Julia Beautx, die vor allem durch ihre Tätigkeit als Influencerin und Content-Creatorin bekannt wurde, und Zsolt, der seit vielen Jahren zu den etablierten Tanzprofis der Show gehört, zeigten sich stets professionell. Ob sich aus den Gerüchten mehr entwickelt, bleibt abzuwarten – die Fan-Herzen haben die beiden jedenfalls erneut im Sturm erobert.

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

RTL / Guido Engels "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow"

