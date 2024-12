Liam Paynes Freundin Kate soll von Polizei befragt werden

Der Tod von Liam Payne (✝31) hat die Musikwelt erschüttert, und nun rückt auch seine Freundin Kate Cassidy ins Zentrum der Ermittlungen. Die 25-jährige Social-Media-Persönlichkeit wurde laut Mirror von den argentinischen Behörden gebeten, bei der Aufklärung der Umstände um den Tod des ehemaligen One Direction-Stars zu helfen. Liam, der nur 31 Jahre alt wurde, starb am 16. Oktober dieses Jahres bei einem tödlichen Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Kate, die kurz vor dem Unglück nach Florida zurückgekehrt war, ist selbst nicht in den Vorfall verwickelt, soll jedoch als Zeugin befragt werden.

Die Behörden hoffen, durch Kates Aussage mehr Einblicke in Liams letzte Tage zu gewinnen, da toxikologische Ergebnisse später bestätigten, dass in seinem Körper unter anderem Spuren von Alkohol, Kokain und Antidepressiva gefunden worden sind. Eine Quelle sagte gegenüber der New York Post: "Sie will helfen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wenn sie dafür Fragen beantworten muss, wird sie das tun. Sie hat lange versucht, ihm zu helfen, clean zu werden, und wird immer noch von den Ereignissen verfolgt. Jeder, der Liam mit Drogen versorgt hat, soll strafrechtlich verfolgt werden." Die ermittelnden Beamten vermuten, dass Liam vor seinem Tod versucht hatte, über den Balkon zu klettern. In seinem Zustand endetet dies jedoch tragisch.

Liam, der mit seiner Karriere bei One Direction weltberühmt wurde, kämpfte Berichten zufolge in den letzten Jahren immer wieder mit Suchtproblemen. Er und Kate waren seit etwa einem Jahr ein Paar. Insider berichten, dass sie sehr bemüht war, Liam in seinen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Diese Bemühungen blieben leider erfolglos. Liam hinterlässt einen Sohn, den er gemeinsam mit seiner Ex Cheryl Cole (41) großzog.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Liam Payne und Kate Cassidy in Manchester

Anzeige Anzeige