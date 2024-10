Suchtprobleme: Liam Payne konnte sich nicht um Sohn kümmern

Liam Payne (✝31) ist am Mittwoch auf tragische Weise verstorben. Neben seiner Familie und Millionen von trauernden Fans hinterlässt der Sänger auch seinen siebenjährigen Sohn Bear. Für diesen konnte das Mitglied von One Direction zu Lebzeiten nicht immer da sein. Liam kämpfte in der Vergangenheit nämlich immer wieder mit Suchtproblemen. Während der "Strip That Down"-Interpret sich deswegen in eine Entzugsklinik begab, kümmerte sich seine Ex Cheryl Cole (41) allein um ihren gemeinsamen Nachwuchs. Das bedeutete Liam sehr viel. "Ich möchte mich vor allem bei ihm [Sohn Bear] und seiner Mutter dafür bedanken, dass sie mir ein wenig Freiheit gegeben haben, damit ich mich in diesem Moment erholen konnte, weil ich es musste", erklärte er vor einem Jahr bezüglich seiner Zeit in der Entzugsklinik in einem YouTube-Video.

Die Entwöhnung war Liam auch wichtig, um seinem einzigen Kind ein besserer Vater sein zu können. "Es ergibt keinen Sinn, zu versuchen, ein Vater zu sein, wenn man nichts zu lehren hat und ich glaube nicht, dass ich ihm bis zu diesem Zeitpunkt wirklich viel zu sagen hatte, außer dass ich mich sehr um ihn kümmere und ihn sehr liebe, was natürlich das Wichtigste ist", räumte der Brite in dem Clip weiter ein. Zudem machte Liam deutlich, wie stolz er auf Bear war: "Er lernt also wirklich schnell. Er ist viel schlauer, als ich es je sein werde. Er ist ein Wunder, aber im Moment lernt er definitiv sprechen und es macht viel Spaß, ihm beim Wachsen zuzusehen", berichtete er strahlend. Bear kam 2017 zur Welt – nur ein Jahr später trennten sich Liam und Cheryl.

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Liam mit nur 31 Jahren verstorben ist. Der Musiker stürzte in Buenos Aires von einem Balkon und starb noch vor Ort an seinen tödlichen Verletzungen. "Leider hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen, sodass wir seinen Tod bestätigen mussten. Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", erklärte der Leiter des Rettungsdienstes gegenüber La Nacion. Zuvor soll Liam negativ aufgefallen sein. Er habe sich angeblich aggressiv verhalten und seinen Laptop zerstört. Zudem reiste seine Freundin Kate Cassidy, ⁣mit der er sich in Argentinien zusammen aufhielt, plötzlich ab. Ob das im Zusammenhang mit seinem Ausraster und seinem tödlichen Sturz steht, ist bislang unklar.

Instagram / cherylofficial Bear und Cheryl Cole im Dezember 2019

Getty Images Liam Payne, Sänger