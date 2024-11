Liam Paynes toxikologisches Gutachten wurde veröffentlicht

Liam Payne (✝31) verstarb Mitte Oktober nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon. Bereits von Beginn an wurde vermutet, dass der Sänger während des Vorfalls möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Nun veröffentlicht die Staatsanwaltschaft laut People das offizielle toxikologische Gutachten. Demnach sollen in seinem Blut Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva gefunden worden sein. Zu sich genommen hat Liam die Mittel vermutlich in den letzten 72 Stunden vor seinem Tod. Das sei nach der Untersuchung von Blut und Urin festgestellt worden. Die Familie des ehemaligen One Direction-Mitglieds sei schon informiert worden.

In der Vergangenheit kämpfte Liam immer wieder mit Drogen und Alkohol. Wie Quellen gegenüber Page Six offenbarten, sei der Popstar vor einigen Jahren sogar schon einmal wiederbelebt worden, nachdem er eine Überdosis hatte. Passiert sei das in einer Phase, in der Liam sich um 2015 herum immer mehr von seinen Bandkollegen entfernte. Er sei "herzgebrochen" und "verloren" gewesen. Laut den Insidern sei auch Liams Manager damals nicht ganz unschuldig gewesen – dieser habe ihn von seiner Band isoliert.

Aktuell wird in Liams Tod noch polizeilich ermittelt. Anfang November gab es einen ersten großen Fortschritt, als die Ermittler drei Verdächtige festnahmen. "Die Polizei hat zwei Hotelangestellte festgenommen, die beschuldigt werden, die Drogen geliefert zu haben, und hat eine Razzia in der Wohnung eines Freundes durchgeführt, der ebenfalls festgenommen wurde", gab der Nachrichtensender ABC News bekannt. Mehr Details wolle die Polizei nicht veröffentlichen, aber die drei Verhafteten sollen schon länger im Visier der Behörden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im April 2012

Anzeige Anzeige