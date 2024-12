Umut Tekin stellt klar: Er und Emma sind nicht zusammen

Was ist der aktuelle Stand bei Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27)? Gerüchte, dass die beiden Reality-TV-Stars nach ihrer Trennung wieder ein Paar seien, machten vor wenigen Tagen die Runde. Umut hat die Spekulationen jetzt jedoch persönlich dementiert. In einer Instagram-Story stellte er klar: "Ich habe euch gesagt, ich fahre nach Hamburg. Wir hatten ein Gespräch. Und an den vermeintlichen Insider, [der meint], dass wir zusammen sind – nein, wir sind nicht zusammen."

Der Informant hatte gegenüber Promiwood behauptet, dass sich die beiden Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten vor Weihnachten ausgesprochen hätten. Außerdem sollen die zwei sich durch das Gespräch vertragen und sogar die Feiertage miteinander verbracht haben, wollten aber "wegen der großen Aufmerksamkeit, die ihre Trennung erzeugt hat, ihr Liebes-Comeback zunächst geheim halten." Laut dem Insider planten sie, ihre Versöhnung an Neujahr zu verkünden. Umut bestreitet das Beziehungs-Comeback allerdings vehement in seinem neuen Statement – seine Ex Emma äußerte sich bisher noch nicht dazu.

Emma und Umut hatten sich bei Temptation Island V.I.P. kennengelernt und schienen eigentlich sehr happy miteinander zu sein. Im Sommerhaus hatten sie sich allerdings immer wieder in den Haaren – wenige Monate nach der Ausstrahlung der Show gaben sie dann die Trennung bekannt. Beide machten sich daraufhin schwere Vorwürfe – Emma behauptete, Umut sei ihr untreu gewesen. Dieser warf ihr aber ebenfalls vor, fremdgeflirtet zu haben.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

