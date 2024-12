Alabama Barker packt Geschenke im Wert von 77.000 Euro aus

Travis Barkers (49) Tochter Alabama (19) hat ihren Fans einen Einblick in ihre luxuriösen Weihnachtsgeschenke gegeben, die sich auf rund 77.000 Euro summieren sollen. In einem TikTok-Video präsentierte sie diverse Designerstücke wie eine Hermès Birkin Bag, eine mit Strass besetzte Balenciaga-Tasche und ein neues Cartier Love-Armband, das sie von ihrem Vater erhielt. Besonders stolz zeigte sie sich auch über eine Chanel-Rucksacktasche, die sie von ihrer Stiefgroßmutter Kris Jenner (69) bekam. "Ich bin so dankbar für alle Geschenke und wollte sie mit euch teilen", erklärte der Promi-Spross seinen Followern.

Alabama, deren Mutter Shanna Moakler (49) ist, bekam auch Schmuckstücke von ihrer Stiefschwester Atiana De La Hoya (25): Eine diamantbesetzte Halskette mit ihren Initialen und ein Kreuz gehörten ebenfalls zu ihren Geschenken. Zu den weiteren Highlights zählten ein Mantel von Enfants Riches Déprimés, der mit etwa 7.700 Euro zu Buche schlägt, sowie Designerstücke von Prada, Dolce & Gabbana und Balenciaga.

Die Tochter des Blink182-Drummers Travis Barker wuchs im Rampenlicht auf und teilt regelmäßig Einblicke in ihr glamouröses Leben mit ihren Fans. Abseits des Weihnachtsrummels feierte sie am 24. Dezember ihren 19. Geburtstag, der von einer liebevollen Botschaft ihres Vaters begleitet wurde. Travis teilte auf Instagram eine emotionale Fotoserie seiner Tochter und betonte, wie stolz er auf sie sei und sie bedingungslos liebe: "Ich bin so stolz auf dich und ich liebe es, dich wachsen zu sehen. Lass dich nie nieder, die Sterne sind nicht weit weg. Gib niemals auf, gib niemals auf. Ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich über alles."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alabama Barker, Tochter von Travis Barker

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Alabama und Travis Barker

Anzeige Anzeige