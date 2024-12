Prinzessin Kate vergisst Williams Geschenk-Fauxpas nicht

Prinz William (42) hat in einem Podcast-Gespräch mit dem ehemaligen Fußballstar Peter Crouch (43) über ein Geschenk gesprochen, das er seiner Frau, Prinzessin Kate (42), in den frühen Tagen ihrer Beziehung gemacht hatte – und das damit in die Geschichte ihrer Beziehung eingehen sollte. Während sie in einer Folge des BBC-Radio-Podcasts "Radio Five Live" über misslungene Geschenke scherzten, gestand William, dass er Kate einmal ein Fernglas geschenkt hätte. "Ich habe keine Ahnung, warum ich es gekauft habe. Es schien damals eine gute Idee zu sein", gab er zu. Die Reaktion von Kate sei so prägend gewesen, dass sie ihn bis heute daran erinnere.

Diesen Geschenke-Fauxpas soll sich William noch am Anfang ihrer Beziehung geleistet haben. So führte er im Podcast weiter aus: "Ich habe es sogar noch richtig hübsch eingepackt. Als sie es auspackte, war Kate ziemlich überrascht und sagte: 'Das ist ein Fernglas. Was ist los mit dir?' Ich habe noch versucht, sie von dem Geschenk zu überzeugen und zeigte ihr, wie weit sie damit schauen kann." Doch das habe alles nichts genutzt. Bis heute lasse Kate ihren William diesen Fauxpas nicht vergessen. Tatsächlich bevorzugt die königliche Familie bei Feiern wie Weihnachten leichtherzige und humorvolle Geschenke, anstatt sich mit teuren Präsenten zu überbieten. So schenkte Kate einmal ihrem Schwager Prinz Harry (40) ein "Grow-Your-Own-Girlfriend"-Set, während Harry seiner Großmutter, der Queen (✝96), einen Duschhut mit der Aufschrift "Ain't life a b*tch" überreichte.

Die Beziehung zwischen William und Kate begann während ihrer Studienzeit in St. Andrews und erlebte über die Jahre einige humorvolle Momente wie diesen Fehlgriff bei der Geschenkwahl. Trotz solcher Anekdoten zeigt sich das Paar stets als eingeschworenes Team, besonders in schwierigen Zeiten. Dieses Jahr war geprägt von Herausforderungen: Kate hat erst kürzlich eine präventive Chemotherapie erfolgreich beendet, und König Charles III. (76) befindet sich weiterhin in intensiver ärztlicher Behandlung. Doch wie Kates Worte in ihrem diesjährigen Weihnachtsbrief zeigen, ist die Familie vereint und versucht, trotz schwerer Zeiten Liebe und Hoffnung zu verbreiten. Weihnachten sei für die Prinzessin eine Gelegenheit, nicht nur festlich zu feiern, sondern auch über das Wesentliche im Leben nachzudenken.

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2024

