Schwangere Charlotte Crosby trauert um ihre Großmutter

Das diesjährige Weihnachtsfest endet für Charlotte Crosby (34) in großer Trauer: Ihre geliebte Großmutter verstarb am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Geordie Shore-Bekanntheit teilte die tragische Nachricht in ihrer Instagram-Story. Charlotte postete ein Bild, das sie zusammen mit ihrer Oma und ihrer Tochter Alba zeigt. Dazu verkündete der Realitystar: "Wir haben letzte Nacht eine fantastische Frau verloren, freundlich, wunderbar und das liebevollste Familienmitglied." Die Mutter des Vaters von Charlotte wäre am darauffolgenden Tag 80 Jahre alt geworden.

Charlotte schrieb über ihre Großmutter: "[Sie war] immer unglaublich stolz auf mich und meine Leistungen! Und immer die allererste, die mit mir prahlte. Ich werde nie vergessen, wie sehr sie mich unterstützt hat! Wir werden dich so sehr vermissen." Auch mit der Tochter der Britin hatte ihre Oma ein gutes Verhältnis. "Sie hat die kleine Alba so sehr geliebt!", offenbarte der Social-Media-Star seinen Followern. Zurzeit ist Charlotte mit ihrer zweiten Tochter schwanger.

Ihr erstes Kind wurde im Oktober 2022 geboren. Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Charlotte im September dieses Jahres: "Ich bin in meiner Baby- und Business-Ära. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Baby Nummer zwei im Januar 2025 erwartet wird. [...] Wir sind so aufgeregt, bald eine vierköpfige Familie zu sein!" Mit Jake Ankers ist die Beauty seit 2021 ein Paar. Zwei Jahre später machte er ihr einen Antrag.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

